Quando Siracusa diventa Hollywood: i film che hanno reso famosi i luoghi più belli

Siracusa non è solo una delle città più affascinanti del Mediterraneo, ma anche un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto. Le sue piazze barocche, i vicoli di Ortigia, le coste dorate e i paesaggi mozzafiato hanno conquistato registi italiani e internazionali, trasformando la città in protagonista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema.

Dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, Siracusa è stata scelta come location per decine di film, che hanno raccontato storie d’amore, drammi, avventure e passioni, regalando al pubblico immagini iconiche e indelebili.

Tra i titoli più celebri c’è “Malèna” di Giuseppe Tornatore (2000), con Monica Bellucci che cammina tra le stradine di Ortigia, simbolo di una bellezza malinconica e senza tempo. Ma Siracusa ha accolto anche il grande cinema internazionale con “Indiana Jones e il quadrante del destino” (2023), che ha portato Harrison Ford a inseguimenti spettacolari tra Piazza Duomo e le vie barocche.

Non mancano poi i grandi classici: “Kaos” dei fratelli Taviani, “Ferdinando e Carolina” di Lina Wertmüller, “Il garofano rosso”, “Made in Italy” (1965), “La lupa” e “Marianna Ucrìa”, pellicole che hanno saputo valorizzare l’anima più autentica della Sicilia.

E ancora: “Andiamo a quel paese” di Ficarra e Picone, “Leonora addio”, “Viva l’Italia”, “Il sole nero”, “Anni di piombo”, “L’assedio di Siracusa”, “Cyrano”, “La padrina”, e tanti altri.

Ognuno di questi film ha lasciato un segno, contribuendo a far conoscere Siracusa nel mondo come una delle capitali del cinema italiano e internazionale.

Oggi, passeggiando per Ortigia o lungo il lungomare di Levante, non è raro riconoscere un angolo, una facciata o una prospettiva che il cinema ha reso immortale.

Perché Siracusa non è solo da guardare, ma da vivere — come in un film.

Ecco alcuni film girati a Siracusa

– Malèna

– Indiana Jones e il quadrante del destino

– Kaos

– Ferdinando e Carolina

– La lupa

– Marianna Ucrìa

– Leonora addio

– Il Gattopardo (la serie)

– Andiamo a quel paese

– Il garofano rosso

– Made in Italy

– L’assedio di Siracusa

– Cyrano

– Il sole nero

– Viva l’Italia