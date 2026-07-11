Quarantasei nuovi agenti di Polizia in provincia di Siracusa. Cannata: “Si rafforza la presenza dello Stato”

”L’assegnazione di 46 nuovi operatori della Polizia di Stato alla provincia di Siracusa rappresenta un importante rafforzamento degli organici e un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio“. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata che commenta così l’arrivo di nuovi agenti su tutto il territorio provinciale.

Nel dettaglio, sono previsti 10 operatori per la Questura di Siracusa, 2 per l’Ufficio Immigrazione e 34 destinati ai Commissariati della provincia, un potenziamento che contribuirà a rafforzare la presenza dello Stato e la sicurezza dei cittadini. A queste assegnazioni potranno aggiungersi ulteriori operatori destinati alle Specialità e ai Reparti della Polizia di Stato, come Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e altri servizi specialistici, rafforzando ulteriormente la presenza sul territorio.

”Nei giorni scorsi – aggiunge – avevo presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per chiedere una verifica della classificazione della Questura di Siracusa e un rafforzamento degli organici, alla luce del ruolo strategico della nostra provincia, che ospita uno dei principali poli petrolchimici d’Europa, infrastrutture sensibili, porti e un flusso turistico in costante crescita”.

L’assegnazione di questi nuovi operatori rappresenta un importante segnale di attenzione verso il territorio e rafforza il percorso avviato per garantire una presenza dello Stato sempre più efficace nella nostra provincia. “Con il Governo Meloni – conclude – continuerò a lavorare per rafforzare la sicurezza e la presenza dello Stato sul territorio, affinché la provincia di Siracusa possa contare su un organico della Polizia di Stato sempre adeguato alle esigenze del territorio”.