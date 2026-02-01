Quarto ko di fila, il Siracusa affonda sotto i colpi del Crotone

Reduce da tre sconfitte consecutive, il Siracusa prova a invertire la rotta al De Simone alla ricerca di punti salvezza. Di fronte, però, c’è un Crotone solido e maturo, guidato da mister Longo, reduce da due vittorie consecutive e forte della terza miglior difesa del campionato. In tribuna si rivede intanto il presidente Ricci, ma il suo ritorno non porta fortuna agli azzurri.

Marco Turati conferma il consueto 4-3-3, schierando Farroni tra i pali; Puzone, Bonacchi, Pacciardi e Cancellieri in difesa; Limonelli, Candiano e Gudelevicius in mediana; Di Paolo, Contini e Arditi in avanti. Bonacchi prende il posto di Sapola, apparso in calo nelle ultime uscite e al centro di voci di mercato, mentre in attacco Contini sostituisce l’infortunato Valente, affiancando Arditi.

Il Crotone risponde con lo stesso sistema: Merelli in porta; Novella, Cocetta, Di Pasquale e Groppelli in difesa; Gallo, Vinicius e Sandri a centrocampo; Piovanello, Gomez e Zunno in attacco.

Avvio di studio, con le due squadre attente a non scoprirsi. Il primo tiro è di Gallo, che dai 25 metri spara alto. Al 25’ il Siracusa si fa vedere con una bella azione sulla sinistra: Contini mette in mezzo per Arditi, il cui sinistro viene smorzato dalla difesa e bloccato da Merelli.

Al 27’ l’episodio che sblocca il match: Groppelli atterra Gudelevicius in area e l’arbitro Castelloni concede il rigore. Longo chiede la revisione al FVS, ma dopo il check il penalty viene confermato. Dal dischetto Contini è freddo e con un destro rasoterra porta avanti il Siracusa: 1-0 alla mezz’ora.

La reazione del Crotone non tarda ad arrivare. Al 35’ Zunno impegna Farroni, poi al 38’ trova il pareggio: dribbling su Puzone e sinistro vincente. L’azione è sospetta per un possibile fuorigioco di Gomez, ma dopo oltre sei minuti di revisione il gol viene convalidato.

Nel recupero della prima frazione arriva la svolta negativa per gli azzurri. Al 49’ Negro ruba palla a Gudelevicius, parte dalla trequarti, entra in area senza opposizione e con un destro a incrociare batte Farroni per il 2-1 Crotone. Dopo sei minuti di extra time si va al riposo.

Nessun cambio all’intervallo. Il Siracusa prova a rientrare in partita, ma al 57’ un nuovo episodio spezza l’equilibrio: sugli sviluppi di un corner viene fischiato rigore per il Crotone per una trattenuta di Cancellieri su Cocetta. Anche in questo caso Turati chiede il FVS, ma la decisione viene confermata. Gomez dal dischetto non sbaglia: Farroni intuisce ma non basta, 3-1.

Turati corre ai ripari inserendo Sbaffo e Zanini, mentre Longo gestisce il vantaggio con i cambi. Al 71’ il Crotone segna anche il quarto gol con Gomez, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Nel finale spazio agli esordi: Capomaggio e Di Gesù entrano per Pacciardi e Bonacchi, con Candiano arretrato in difesa. All’80’ debutta anche Pannitteri, ma il forcing finale del Siracusa produce solo un tiro alto di Di Gesù dalla distanza.

Dopo sette minuti di recupero il triplice fischio certifica un’altra sconfitta interna per gli azzurri.

Il Siracusa incassa così il quarto ko consecutivo, una sconfitta pesante che, complice il successo del Picerno, fa scivolare gli azzurri al penultimo posto in classifica con 21 punti. La situazione si fa sempre più delicata e adesso per gli azzurri arriva un trittico di partite (Cosenza e Potenza in trasferta, Catania in casa) dove non si dovrà provare a sbagliare il meno possibile