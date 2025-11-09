Quattro “allenatori” di Siracusa ai campionati regionali Pokémon di Danzica

Quattro giovani allenatori di Pokémon siracusani si sono messi alla prova nei Campionati Regionali Pokémon (Regional Championships) di Danzica, con l’obiettivo di competere a livello internazionale. La competizione ha visto 1.778 partecipanti nella categoria Master, solo 4 i partecipanti di Siracusa: Giovanni Santuccio, Damiano Pirosa, Samuele Garro e John Micheal Ramil.

I tornei si sono svolti su due giorni di sfide intense. Ogni partecipante ha avuto 8 round nel primo giorno per qualificarsi e un massimo di 5 partite nel secondo giorno per guadagnarsi l’accesso alle finali. Ogni partita si gioca con mazzi da 60 carte, ognuna con un proprio valore di attacco e vita. L’obiettivo è prendere le 6 carte premio dell’avversario, infliggendo danni ai suoi Pokémon fino a che i punti vita non sono superati dal punteggio di attacco. Ogni volta che un Pokémon viene messo Ko, si guadagna una carta premio. Se i danni non sono sufficienti per Ko, si applicano segnali danno, in base all’attacco ricevuto. Ogni round dura 50 minuti, con partite giocate al meglio delle 3.

Giovanni Santuccio, al suo secondo torneo regionale, si è classificato 476° e quest’anno ha affrontato con maggiore sicurezza le partite, consolidando la sua esperienza a livello competitivo. Damiano Pirosa, al suo quarto torneo regionale, ha continuato a mettersi alla prova, già abituato a competizioni internazionali e si è piazzato 145°. Samuele Garro, pur essendo alla sua prima esperienza in un torneo regionale, ha dimostrato un grande spirito di resilienza e si è attestato al 1002° posto. John Micheal Ramil, invece, ha ottenuto un ottimo piazzamento nella competizione, 298°.

Nonostante non siano riusciti ad accedere alle finali, i ragazzi siracusani hanno ottenuto piazzamenti tra i migliori 256 su 1.778 partecipanti (Damiano Pirosa) e tra i migliori 512 (Giovanni Santucci e John Micheal Ramil), un traguardo che non può che essere motivo di orgoglio. Ogni torneo è un passo verso i Campionati Internazionali Pokémon (EUIC) e, in futuro, i Campionati Mondiali, dove si assegnano montepremi, Championship Point e inviti per gli eventi globali.

Il loro obiettivo è chiaro: competere con i migliori giocatori del mondo, portando in alto il nome di Siracusa e della Sicilia. I Campionati Regionali rappresentano una parte importante della loro crescita come giocatori, ma anche un’occasione per migliorare la propria strategia, conoscere nuovi avversari e continuare a imparare dalle partite.

“Ogni esperienza ci aiuta a crescere – le parole di Santuccio – Non importa se non abbiamo vinto, ciò che conta è l’impegno e la voglia di migliorare. Guardiamo avanti, perché vogliamo arrivare tra i migliori del mondo e portare la Sicilia sulla mappa mondiale di Pokémon”.