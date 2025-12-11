Quattro date, tra Siracusa, Solarino, Floridia e Canicattini, per il gruppo vocale de “Gli Armonici di Aretusa” con “Armonici incanti” per questo Natale.

Si inizia oggi nel capoluogo nella chiesa di San Francesco d’Assisi alle 19, il 22 dicembre ci si sposta a Canicattini alle 18,30 nella chiesa delle Anime sante del Purgatorio, il 28 dicembre a Solarino alle 20,30 alla parrocchia Madonna della Lacrime e infine il 3 gennaio alle 19 alla chiesa di Santa Maria Maddalena a Buccheri.

Il gruppo nasce a Siracusa sul finire del 2002 da un’idea del M° Giuseppe Tiralongo che, unendo alcuni colleghi di lavoro ed un gruppo di appassionati con all’attivo pregresse esperienze similari, dà vita ad una piccola formazione corale con l’intento di unire appassionati di canto e di musica in una fra le più belle attività musicali di gruppo quale il coro polifonico.

Svariate sono state le partecipazioni ad eventi e progetti come ad esempio “Dall’ascoltare al fare musica”, un progetto per la diffusione della musica colta dai giovani studenti, in cui il gruppo ha tenuto un ciclo di quattro lezioni concerto sulla polifonia vocale in quattro scuole di Siracusa.

Si occupa principalmente della musica vocale polifonica a cappella del suo periodo aureo del Rinascimento e dei suoi albori, sia sacra sia profana, oltre che di dar voce, in tutti i sensi, al grande repertorio della cultura folkloristica siciliana rivisitato in chiave polifonica, prevalentemente con elaborazioni dello stesso Direttore.

Attualmente consta di 12 elementi.

Soprani: Federica Boscarino, Silvia Iacono, Giovanna Minneci, Giusy Rossitto, Benedetta Tiralongo

Contralti: Graziella Magnano, Valentina Sorrentino, Adele Zuccaro

Tenori: Santino Bruno, Peppe Magnano

Bassi: Michele Menta, Corrado Sorrentino