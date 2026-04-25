Quattro incidenti in poche ore a Siracusa

È stata una notte particolarmente intensa sul fronte della viabilità a Siracusa e nel suo hinterland, dove tra la serata di ieri e le prime ore di questa mattina si sono verificati quattro incidenti stradali, alcuni dei quali con feriti.

Il primo episodio si è registrato ieri sera dopo le 21 al crocevia formato da viale Santa Panagia, dove si è verificato un sinistro autonomo che ha coinvolto un giovane ciclomotorista, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi, il 118 per i soccorsi, la ditta incaricata della bonifica del fondo stradale dai detriti e i Vigili del Fuoco, chiamati per una riferita dispersione di carburante dal mezzo finito a terra.

Poco dopo un secondo incidente si è verificato lungo la strada per Canicattini Bagni, in prossimità del cavalcavia che immette al bivio Cavadonna-Spinagallo. In questo caso il sinistro è stato rilevato dalla Polizia di Stato, con l’intervento del Commissariato di Noto e il supporto della Polizia Municipale di Siracusa. Anche qui è intervenuta la ditta incaricata della bonifica della carreggiata.

La sequenza di incidenti è proseguita dopo le 23 lungo viale Teracati, all’altezza del crocevia con viale Teocrito, dove si è verificato uno scontro tra due autovetture con ferimento di persone. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi di rito e il soggetto gestore delle operazioni di pulizia e bonifica del fondo stradale.

Infine, questa mattina dopo le 5, un ulteriore incidente si è verificato lungo via Siracusa, all’altezza dell’ingresso all’abitato di Belvedere. Si è trattato di un sinistro autonomo con ribaltamento dell’unico mezzo coinvolto. In un primo momento sono intervenuti la Polizia Municipale e la ditta addetta alla bonifica della carreggiata; successivamente, accertato il ferimento del conducente, sono giunti sul posto anche il 118, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia di Stato.