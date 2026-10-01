Quattro mesi senza treni tra Catania e Siracusa: linea chiusa per lavori da 215 milioni

Attualità · Ferrovie

Quattro mesi di lavori e quattro mesi senza collegamenti ferroviari diretti tra Catania e Siracusa. Da oggi primo ottobre al 31 gennaio 2027 Rete Ferroviaria Italiana sospenderà la circolazione sulla tratta compresa tra Bicocca e Siracusa Centrale per consentire l’apertura contemporanea di una serie di importanti cantieri lungo la direttrice Messina-Catania-Siracusa.

Un intervento imponente, dal valore complessivo di circa 215 milioni di euro, che coinvolgerà ogni giorno circa 250 tra operai, tecnici, personale specializzato di RFI e delle imprese appaltatrici.

Per i viaggiatori, però, l’impatto sarà considerevole. Durante i lavori la circolazione ferroviaria sarà completamente sospesa nel tratto interessato e l’offerta dei treni regionali e a lunga percorrenza verrà riprogrammata, con cancellazioni, variazioni degli orari e servizi sostitutivi su gomma.

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I collegamenti programmati tra Messina/Catania e Siracusa saranno quindi interrotti nella parte meridionale dell’itinerario e sostituiti da autobus. La rimodulazione interessa anche gli Intercity Giorno e Intercity Notte della relazione Milano/Roma-Siracusa, che subiranno cancellazioni parziali nel tratto siciliano interessato dai cantieri.

Alla base di una chiusura così lunga c’è la scelta di concentrare nello stesso periodo numerosi interventi infrastrutturali: uno dei principali riguarda il Bypass ferroviario di Augusta, finanziato anche attraverso risorse del PNRR. Durante i quattro mesi sarà realizzato un nuovo sottovia stradale lungo la tratta interessata dai lavori, necessario per garantire la continuità della viabilità locale e il collegamento con la litoranea di contrada Costa Pisone.

Il bypass rappresenta una delle opere più importanti dell’intero progetto di ammodernamento della linea: il nuovo tracciato permetterà in prospettiva di superare l’attuale attraversamento ferroviario della città di Augusta e sarà affiancato da una nuova stazione.

Contemporaneamente avanzeranno i lavori della Variante Gornalunga, tra Bicocca e Lentini Diramazione. La nuova infrastruttura punta ad aumentare sicurezza, affidabilità e soprattutto resilienza della ferrovia in presenza di eventi meteorologici intensi.

Non ci saranno però soltanto le due grandi opere. RFI interverrà anche sulla galleria Valsavoia, adeguandone impianti e tecnologie alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità europee.

Sono poi previsti consolidamenti del rilevato e del corpo ferroviario per 1.650 metri tra Bicocca e Lentini Diramazione e per altri 700 metri tra Augusta e Priolo. Ad Augusta sarà consolidata anche la galleria ferroviaria.

Un’altra parte consistente dei lavori interesserà direttamente il tratto verso Siracusa: saranno posati e messi in servizio 30 chilometri di fibra ottica tra Siracusa e Augusta, mentre 25 chilometri di linea tra Lentini Diramazione e Augusta saranno sottoposti a rinnovo e risanamento.

Il risultato sarà quindi un cantiere diffuso lungo buona parte dell’asse ferroviario a nord di Siracusa, con l’obiettivo di concentrare in quattro mesi lavorazioni che interessano contemporaneamente binari, gallerie, opere civili, sistemi tecnologici e sicurezza della linea.

Il prezzo immediato sarà però pesante soprattutto per pendolari, studenti e lavoratori. RFI avverte inoltre che i tempi dei collegamenti sostitutivi in autobus potranno aumentare in funzione del traffico stradale e che la disponibilità di posti sui bus potrà essere inferiore rispetto a quella normalmente garantita dai treni.

Per Siracusa significa, di fatto, perdere per quattro mesi il collegamento ferroviario diretto verso Catania e Messina e, di conseguenza, anche quello con i servizi ferroviari a lunga percorrenza verso il resto d’Italia.

Dal primo ottobre inizierà quindi una delle più lunghe interruzioni recenti della linea Siracusa-Catania. L’obiettivo è restituire a febbraio un’infrastruttura più moderna e sicura; nel frattempo, per quattro mesi, una parte significativa della mobilità tra Siracusa e Catania dovrà necessariamente spostarsi dalla ferrovia alla strada.