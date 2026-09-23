Questa sera è ancora Ortigia Film Fest, il programma di oggi

Attualità · XVIII edizione

Claudia Gerini è stata la protagonista della terza giornata della XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival. Prima la presentazione del suo libro Se chiudo gli occhi. Vita e amori di una pragmatica sognatrice, poi l’incontro al Teatro Massimo di Siracusa con Claudia Catalli per OFF talk, durante il quale ha ricevuto il Premio all’Eccellenza Cinematografica, consegnato dalle direttrici del festival, Lisa Romano e Paola Poli, con la seguente motivazione: “La cintura nera di Taekwondo che ha ottenuto per meriti sportivi è forse la miglior sintesi delle qualità artistiche di Claudia Gerni, che con l’applicazione ferrea e con grande forza di volontà ha ottenuto risultati straordinari nello spettacolo italiano. Ironica e divertita per il suo mentore Carlo Verdone e per i fratelli Manetti, ha saputo ricoprire ruoli drammatici intensi per Giuseppe Tornatore, Sergio Castellitto e Mel Gibson. Si è dedicata alle opere prime e ai film diretti da registe. Ha affrontato con originalità la regia, la canzone e persino il doppiaggio di una memorabile Barbie in Toy Story. Di lei Enrico Lucherini, grande esperto e pungente esegeta del divismo, diceva: È l’unica attrice italiana che puoi mettere dappertutto e saprà sempre essere a suo agio”.

Di seguito gli appuntamenti di oggi, mercoledì 23 settembre:

SALA TEATRO MASSIMO

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OFF18 Proiezioni speciali in collaborazione con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Ore 19:30 | STRAORDINARIA regia di Antonio Maria Castaldo

Incontra il pubblico il regista

Concorso Lungometraggi opere prime e seconde

Ore 20:00 | LA SALITA regia di Massimiliano Gallo

Incontra il pubblico l’interprete Roberta Caronìa

OFF Talks

Ore 22:00 | MARCO MANUSSO DIALOGA CON MARCO CASTELLO

Cinema & Animazione

Ore 22:30 | GOD IS SHY regia di Jocelyn Charles

A seguire

Concorso Internazionale Documentari

MISS JOBSON regia di Amanda Sans Pantling

ARENA MINERVA

Concorso Internazionale Documentari

Ore 20:00 | WHERE THE WAVES TOOK HER regia di Jana Stallein

Incontrano il pubblico i rappresentanti della SOS Humanity e la giornalista Lidia Ginestra Giuffrida

Concorso Lungometraggi opere prime e seconde

Ore 21:45 | BALCANICA regia di Nicola Sorcinelli

Incontra il pubblico il regista

SALA VITTORINI

Concorso Internazionale Cortometraggi

Ore 18:30 | IO CHE NON VIVO regia di Cristina Puccinelli

Incontra il pubblico la regista

A seguire

Concorso Internazionale Cortometraggi

MUTRION regia di Marco Cavazzin

Incontra il pubblico il regista

OFF Scuole – Fondazione I.N.D.A.

L’ANTICA ESTATE regia di Alberto Bernardini

Incontrano il pubblico gli interpreti, allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico

Concorso Internazionale Cortometraggi

SEQUIDIVÙ regia di Paula Román

OFF Scuole – EICTV di Cuba

SUEÑA AHORA regia di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini

La voce del mare in collaborazione con AMP Plemmirio

GIANNI The Last Shipwright regia di Angelo Fragalà

Incontra il pubblico il regista