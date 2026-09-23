Questa sera è ancora Ortigia Film Fest, il programma di oggi

Claudia Gerini è stata la protagonista della terza giornata della XVIII edizione dell’Ortigia Film Festival. Prima la presentazione del suo libro Se chiudo gli occhi. Vita e amori di una pragmatica sognatrice, poi l’incontro al Teatro Massimo di Siracusa con Claudia Catalli per OFF talk, durante il quale ha ricevuto il Premio all’Eccellenza Cinematografica, consegnato dalle direttrici del festival, Lisa Romano e Paola Poli, con la seguente motivazione: “La cintura nera di Taekwondo che ha ottenuto per meriti sportivi è forse la miglior sintesi delle qualità artistiche di Claudia Gerni, che con l’applicazione ferrea e con grande forza di volontà ha ottenuto risultati straordinari nello spettacolo italiano. Ironica e divertita per il suo mentore Carlo Verdone e per i fratelli Manetti, ha saputo ricoprire ruoli drammatici intensi per Giuseppe Tornatore, Sergio Castellitto e Mel Gibson. Si è dedicata alle opere prime e ai film diretti da registe. Ha affrontato con originalità la regia, la canzone e persino il doppiaggio di una memorabile Barbie in Toy Story. Di lei Enrico Lucherini, grande esperto e pungente esegeta del divismo, diceva: È l’unica attrice italiana che puoi mettere dappertutto e saprà sempre essere a suo agio”.
Di seguito gli appuntamenti di oggi, mercoledì 23 settembre:
SALA TEATRO MASSIMO
OFF18 Proiezioni speciali in collaborazione con il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Ore 19:30 | STRAORDINARIA regia di Antonio Maria Castaldo
Incontra il pubblico il regista
Concorso Lungometraggi opere prime e seconde
Ore 20:00 | LA SALITA regia di Massimiliano Gallo
Incontra il pubblico l’interprete Roberta Caronìa
OFF Talks
Ore 22:00 | MARCO MANUSSO DIALOGA CON MARCO CASTELLO
Cinema & Animazione
Ore 22:30 | GOD IS SHY regia di Jocelyn Charles
A seguire
Concorso Internazionale Documentari
MISS JOBSON regia di Amanda Sans Pantling
ARENA MINERVA
Concorso Internazionale Documentari
Ore 20:00 | WHERE THE WAVES TOOK HER regia di Jana Stallein
Incontrano il pubblico i rappresentanti della SOS Humanity e la giornalista Lidia Ginestra Giuffrida
Concorso Lungometraggi opere prime e seconde
Ore 21:45 | BALCANICA regia di Nicola Sorcinelli
Incontra il pubblico il regista
SALA VITTORINI
Concorso Internazionale Cortometraggi
Ore 18:30 | IO CHE NON VIVO regia di Cristina Puccinelli
Incontra il pubblico la regista
A seguire
Concorso Internazionale Cortometraggi
MUTRION regia di Marco Cavazzin
Incontra il pubblico il regista
OFF Scuole – Fondazione I.N.D.A.
L’ANTICA ESTATE regia di Alberto Bernardini
Incontrano il pubblico gli interpreti, allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico
Concorso Internazionale Cortometraggi
SEQUIDIVÙ regia di Paula Román
OFF Scuole – EICTV di Cuba
SUEÑA AHORA regia di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini
La voce del mare in collaborazione con AMP Plemmirio
GIANNI The Last Shipwright regia di Angelo Fragalà
Incontra il pubblico il regista