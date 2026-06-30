Question time in Consiglio comunale a Siracusa, Cavallaro e Romano: “dall’Amministrazione risposte parziali, ma anche impegni su mobilità, verde e sicurezza”

Dal futuro di Fontane Bianche al Piano della sosta, passando per il parcheggio di via Mazzanti, gli ispettori ambientali, la manutenzione del verde pubblico e la videosorveglianza negli impianti sportivi e nelle scuole. Sono questi i principali temi affrontati dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nell’ultimo question time in Consiglio comunale.

I consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano tracciano un bilancio della seduta, sottolineando come il confronto con l’Amministrazione abbia consentito di ottenere alcuni chiarimenti e l’assunzione di impegni su diverse questioni, pur evidenziando, in alcuni casi, risposte ritenute non soddisfacenti. Tra i temi più sentiti figura quello di Fontane Bianche. Secondo Fratelli d’Italia, il vicesindaco non avrebbe fornito indicazioni concrete sul futuro della frazione balneare.

“Non è stato illustrato alcun progetto di rilancio, nessun cronoprogramma e nessuna visione complessiva per una località che rappresenta uno dei principali motori turistici della città”, affermano i consiglieri, secondo i quali Fontane Bianche meriterebbe un piano organico di riqualificazione, considerato anche il contributo che la frazione garantisce alle entrate comunali attraverso l’Imu e l’imposta di soggiorno.

Sul Piano della sosta, invece, dal question time sarebbe emerso che il documento è stato approvato soltanto in linea tecnica e che il vero iter amministrativo inizierà il prossimo anno con il passaggio in Consiglio comunale. Per Fratelli d’Italia si tratta di un elemento importante perché consentirà un confronto pubblico sul provvedimento prima della sua approvazione definitiva.

Ampio spazio è stato dedicato anche al parcheggio di via Mazzanti. Il gruppo consiliare ha denunciato il degrado presente nei piani inferiori della struttura, dove sarebbero presenti rifiuti e materiali di risulta. L’Amministrazione, riferiscono Cavallaro e Romano, avrebbe assicurato l’avvio della bonifica già nei prossimi giorni e annunciato una gestione più efficiente dei parcheggi comunali.

Per Fratelli d’Italia, però, il parcheggio di via Mazzanti potrebbe assumere un ruolo ben più strategico, diventando un punto di interscambio tra la zona nord della città e Ortigia attraverso un potenziamento del trasporto pubblico, alleggerendo così la pressione sul Talete e sulle aree di sosta del centro storico.

Nel corso del question time si è parlato anche degli ispettori ambientali. L’Amministrazione avrebbe spiegato che le recenti modifiche normative, che hanno trasformato diverse violazioni in materia di rifiuti in illeciti penali, hanno inevitabilmente ridimensionato le funzioni degli ispettori volontari. Resta comunque l’intenzione di individuare nuove attività nelle quali possano continuare a fornire il proprio contributo.

Sul fronte del verde pubblico, Cavallaro e Romano rilanciano la proposta di unificare in un unico appalto la manutenzione del verde urbano, scolastico, sportivo e delle altre aree comunali, ritenendo che una gestione unitaria possa migliorare l’efficienza del servizio e ridurre i costi.

Tra le questioni affrontate anche la valorizzazione dei terreni comunali inutilizzati. Dalle risposte degli uffici, spiegano i consiglieri, sarebbe emersa la necessità di un preciso indirizzo politico. Per questo Fratelli d’Italia annuncia la presentazione di un atto di indirizzo finalizzato al censimento delle aree disponibili e alla loro successiva valorizzazione attraverso progetti di interesse pubblico, sociale e produttivo.

I consiglieri hanno inoltre chiesto chiarimenti sull’utilizzo delle risorse derivanti dagli introiti del Parco Archeologico, destinate a mobilità, decoro urbano, manutenzione del verde e promozione turistica. Pur prendendo atto delle spiegazioni ricevute, il gruppo ritiene che i risultati non siano ancora pienamente visibili sul territorio, soprattutto nelle aree limitrofe ai principali siti archeologici.

Infine, è stato affrontato il tema della videosorveglianza. Attualmente, spiegano Cavallaro e Romano, soltanto la Cittadella dello Sport è dotata di un sistema di controllo, mentre sono in corso le procedure per estendere il servizio anche al Campo Scuola “Pippo Di Natale” e alla palestra “Akradina”. Parallelamente è stata avviata una ricognizione negli istituti scolastici per verificare la presenza di impianti di videosorveglianza e sistemi di allarme.

“Il question time – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – si conferma uno strumento utile non solo per esercitare il controllo sull’operato dell’Amministrazione, ma anche per ottenere chiarimenti, assumere impegni e avanzare proposte concrete. Continueremo a vigilare affinché alle parole seguano fatti e risultati concreti nell’interesse della città”.