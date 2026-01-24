“Questo amore”, passeggiata tra musica e Poesia promosso dal comitato Dante Alighieri di Siracusa

Il 22 gennaio scorso, il Comitato Dante Alighieri di Siracusa ha regalato al pubblico, riunito all’Urban Center. Una serata di intensa suggestione con l’evento musicale-poetico “Questo amore”, concerto poetico per pianoforte e voce.

Protagonisti della serata Francesco Cataldo e Attilio Ierna: il primo, pianista di raffinata eleganza, definito dalla rivista inglese Jazz-Wise come musicista di eccezionale sensibilità, ha avvolto l’ascolto con note vellutate e suadenti; il secondo, ampiamente conosciuto nel panorama televisivo e radiofonico, ha dato voce a una selezione di poesie dedicate all’amore, bisogno primario e universale dell’essere umano. Ognuno di noi chiede solo di essere amato e di amare.

E, come ricordato nella sua introduzione, dalla Presidente del Comitato Prof.ssa Mariateresa Mangano, l’amore è stato dalla notte dei tempi il focus della poesia, l’ispirazione per i memorabili versi di grandi artisti.

La recitazione di Attilio Ierna ha guidato il pubblico in un viaggio che ha attraversato epoche e linguaggi, spaziando da Éluard a Verlaine, da Goethe a Neruda, in un percorso che ha riguardato i capisaldi della lirica amorosa dei secoli che ci hanno preceduto, mentre il pianoforte di Cataldo dialogava costantemente con la parola, amplificandone emozioni e silenzi, il tutto a lume di candela, per ridare allo spettatore la sensazione di come la poesia possa cullare l’animo ed essere una cura dagli affanni quotidiani.

Ne è nato uno spettacolo intenso e misurato, sussurrato, in cui voce e suono si sono incontrati per parlare d’amore, fondendosi in un unico respiro artistico capace di coinvolgere e commuovere, oltre che riflettere. Una serata che ha confermato ancora una volta la forza dell’incontro tra musica e poesia come linguaggio privilegiato dell’anima.