“Questo sono io”: il nuovo singolo del siracusano “Hesael” sarà trasmesso anche in Australia

“Questo sono io” è il nuovo singolo 2023 di Emanuele Pavano “Hesael”. Una ballata pop-rock dal ritmo travolgente e da un testo ironico e originale e nell’inciso, la cifra più sorprendente del brano, una bella metafora legata alla musica.

“Un titolo dedicato a me e un brano che parla di lei – afferma Hesael riferendosi, appunto, alla musica -. Il mio singolo in queste ore sta entrando nei palinsesti di alcune radio nazionali e internazionali. Il brano, infatti, sarà trasmesso da “Radio blu Italia” nel programma Blu time, condotto da Paolo Puglia, che trasmette da Adelaide per l’Australia”.

Il cantautore compare per questo lavoro anche come co-arrangiatore insieme al giovane Maestro Lorenzo Cappuccio. Disponibile in tutti i digital stores per l’etichetta discografica Londinese Tilt Music Production.