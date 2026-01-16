Quote del Siracusa Calcio ai tifosi: la proposta di Siracusa Fan Zone

Siracusa Fan Zone rilancia il tema del rapporto tra città e Siracusa Calcio, proponendo un nuovo modello di partecipazione e sostegno al club azzurro. Il progetto, realizzato sulla piattaforma Tifos.club – startup digitale attiva nel mondo del calcio – si inserisce nel solco degli appelli lanciati nei giorni scorsi dall’allenatore Marco Lombardo e da Arturo Linguanti, che hanno entrambi sottolineato la necessità di un coinvolgimento diretto del territorio come investimento sportivo e sociale.

Per trasformare questi richiami in azioni concrete, Siracusa Fan Zone intende farsi portavoce con il presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci, di uno strumento già sperimentato con successo in diverse piazze italiane: l’equity crowdfunding. Si tratta di una modalità di finanziamento che consente a tifosi, cittadini, professionisti e realtà economiche locali di acquisire quote della società sportiva, diventandone soci e contribuendo in modo diretto alla sua crescita.

In sostanza, la proposta rivolta al patron azzurro è quella di valutare la cessione di una piccola parte del pacchetto azionario, aprendo la società alla partecipazione diffusa di tifosi e imprenditori del territorio. Anche attraverso contributi contenuti, sarebbe possibile rafforzare il legame tra squadra e città, garantendo al contempo un sostegno economico concreto al progetto sportivo.

Esperienze analoghe confermano la solidità del modello: L’Aquila Calcio ha raccolto oltre 300 mila euro, il Pordenone più di 2,5 milioni di euro, mentre il Chievo ha superato i 900 mila euro grazie a campagne di equity crowdfunding. In altri casi, alcune società sportive hanno affiancato a questo strumento anche l’emissione di mini bond, titoli finanziari emessi direttamente dai club.

Alla luce di questi precedenti, Siracusa Fan Zone rivolge un invito al presidente Ricci affinché valuti questa opportunità come un segnale di apertura verso la città. Un’iniziativa che potrebbe consentire alla comunità siracusana di esprimere in maniera tangibile il proprio sostegno al Siracusa Calcio, rafforzando il senso di appartenenza e la dimensione collettiva di un patrimonio sportivo che va oltre il campo da gioco.