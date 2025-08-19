Raccolta abiti usati a Siracusa: cumuli di vestiti abbandonati e tornano le microdiscariche

Dopo la rimozione del 2023 e la successiva reinstallazione in aree recintate nel 2024, il servizio dei cassonetti per la raccolta di abiti usati torna a fare i conti con la stessa criticità che ne aveva determinato lo stop: la formazione di micro discariche.
Nonostante la scelta di collocarli in spazi chiusi e controllati, le immagini che arrivano grazie alle segnalazioni su WhatsApp dei nostri lettori da alcuni punti della città parlano chiaro: nei pressi del parco giochi dei Marinaretti, sul viale Regina Margherita, e in quello di via Ozanam, si registrano già cumuli di rifiuti indifferenziati abbandonati accanto ai contenitori.
La situazione era stata rilevata fin da subito dopo il ritorno dei cassoni in diverse postazioni strategiche, come il Centro Comunale di Raccolta a Targia e in via Italia 103.
Un fenomeno che si ripete in più quartieri, segno che le misure adottate non bastano a contrastare i comportamenti incivili. E così, un servizio pensato per favorire il riuso e il riciclo rischia di trasformarsi di nuovo in un problema di degrado urbano, proprio come accadde due anni fa.
La sfida resta aperta: garantire la continuità della raccolta differenziata degli abiti, senza che le postazioni diventino nuovamente punti di abbandono indiscriminato. Se i contenitori risultano pieni bisogna segnalare le criticità al numero verde 800166325, ma la risposta della comunità sembra essere stata insufficiente e la gestione dei punti di raccolta richiede ora un intervento urgente per ripristinare l’ordine.
