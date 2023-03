Raccolta abiti usati a Siracusa, da lunedì via alcuni contenitori dalle strade: possibile conferimento al Ccr di via Barresi

Il servizio Igiene urbana del Comune di Siracusa comunica che, da lunedì prossimo (20 marzo), saranno rimossi contenitori per la raccolta degli indumenti usati posizionati in via dell’Olimpiade, via Puglia, via Sicilia, via Sofio Ferrero, via Augusta, via Paternò e viale Scala Greca.

Tuttavia, da martedì 21 tale tipo di scarto potrà essere conferito al centro di raccolta mobile di via Barresi nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 13,30 alle ore 17,30. Inoltre all Ccr di contrada Targia saranno posizionati contenitori aggiuntivi per la raccolta degli indumenti usati.