Raccolta abiti usati a Siracusa: degrado e sporcizia al parco Ozanam, ma convenzione in scadenza

Degrado e sporcizia al parco Ozanam, alla Pizzuta, con cumuli di spazzatura accanto ai vestiti che avrebbero dovuti essere disposti all’interno degli appositi cassonetti. Intanto l’assessore all’Igiene Urbana del Comune di Siracusa, Luciano Aloschi, conferma l’intenzione già annunciata nelle scorse settimane: i contenitori degli abiti usati torneranno al Centro comunale di raccolta di Targia, ma in ogni caso la convenzione con l’impresa proprietaria scadrà tra due settimane e non sarà rinnovata. Questo servizio, insomma, non funziona.

Nonostante la scelta di collocarli in spazi chiusi e controllati, le immagini che arrivano continuamente grazie alle segnalazioni su WhatsApp dei nostri lettori da alcuni punti della città parlano chiaro: nei pressi del parco giochi dei Marinaretti, sul viale Regina Margherita, e in quello di via Ozanam, si registrano già cumuli di rifiuti indifferenziati abbandonati accanto ai contenitori.





Un fenomeno che si ripete in più quartieri, segno che le misure adottate non bastano a contrastare i comportamenti incivili. E così, un servizio pensato per favorire il riuso e il riciclo rischia di trasformarsi di nuovo in un problema di degrado urbano, proprio come accadde due anni fa.