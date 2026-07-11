Raccolta differenziata, a giugno Siracusa ferma al 54,27%: il salto di qualità continua a non arrivare

La raccolta differenziata a Siracusa continua a superare la soglia del 50%, ma il tanto atteso salto di qualità continua a non vedersi. I dati diffusi da Risam, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, fotografano una situazione sostanzialmente immutata rispetto agli ultimi anni: percentuali stabili, ben lontane da quei livelli che consentirebbero di collocare il capoluogo aretuseo tra le realtà più virtuose della Sicilia o almeno vicine a quel 65% richiesto dalla Regione.

Nel mese di giugno 2026 la percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 54,27%, in lieve crescita rispetto al 53,36% di maggio e al 51,51% di aprile, ma comunque in linea con l’andamento registrato dall’inizio dell’anno. E degli anni precedenti. La media del primo semestre si ferma infatti al 52,61%, confermando come il sistema abbia ormai raggiunto un equilibrio che, almeno per il momento, fatica a essere superato.

Entrando nel dettaglio, a giugno sono state raccolte 2.770,73 tonnellate di rifiuti differenziati, mentre l’indifferenziato si è attestato a 2.334,44 tonnellate, per un totale complessivo di 5.105,17 tonnellate di rifiuti urbani prodotti in città nel corso del mese.

Anche la composizione della raccolta conferma le tendenze ormai consolidate. La frazione più consistente continua a essere l’organico, con 969,39 tonnellate raccolte a giugno, seguito dalla raccolta multimateriale di plastica e metalli (408,90 tonnellate), dagli imballaggi in vetro (355,40 tonnellate), dalla carta e cartone (298,52 tonnellate) e dagli imballaggi in carta e cartone (172,68 tonnellate).

Restano significativi anche i quantitativi provenienti dallo spazzamento stradale avviato a recupero (49,98 tonnellate) e dagli ingombranti recuperati (144,42 tonnellate). Il dato che emerge con maggiore evidenza, però, è la difficoltà di incrementare in maniera significativa la percentuale di differenziata.

Da diversi anni Siracusa oscilla stabilmente poco sopra il 50%, senza riuscire a compiere quel cambio di passo che consentirebbe di ridurre ulteriormente il conferimento in discarica e, di conseguenza, contenere i costi del servizio. L’attuale capitolato d’appalto, avviato ormai nel 2020 dopo uno sprint iniziale sembra avere enormi difficoltà nel raggiungere i “desiderata” di Palazzo Vermexio che con l’avvio della differenziata in città, confidava di passare dai pochi punti percentuali del precedente appalto (quando ancora c’erano solo i cassonetti) a una soglia che, quanto meno, avrebbe dovuto sfiorare se non raggiungere la soglia del 65%, obiettivo minimo fissato dalla legge.

Il raggiungimento di percentuali più elevate passa inevitabilmente attraverso un ulteriore miglioramento della qualità della raccolta porta a porta, una maggiore partecipazione dei cittadini, un contrasto più efficace agli abbandoni e agli errati conferimenti e un rafforzamento delle attività di controllo e sensibilizzazione. Insomma, da un nuovo capitolato d’appalto che oggi dovrebbe essere tra le priorità dell’amministrazione visto che l’attuale è in scadenza tra un anno circa. Ma nei fatti, nulla sembra ancora muoversi tra le stanze del Vermexio

Intanto, però, i numeri raccontano una realtà ormai consolidata: Siracusa riesce a mantenersi sopra la soglia del 50%, ma il traguardo del 65% continua a restare una chimera.