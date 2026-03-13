Raccolta differenziata e tutela ambientale, Igm dona alcuni libri per ragazzi al Comune di Priolo

Si è tenuta stamani la cerimonia di donazione di libri da parte di IGM Rifiuti Industriali, ente gestore del servizio di igiene urbana per il Comune di Priolo Gargallo, alla presenza del sindaco Pippo Gianni, dell’assessore Limer, del vicesindaco Alessandro Biamonte e della dottoressa Giada Musumeci, referente del progetto.

I volumi donati affrontano tematiche legate alla raccolta differenziata, alla tutela dell’ambiente, del mare e degli oceani. Si tratta di libri pensati per bambini e ragazzi nella fascia d’età dai 3 ai 13 anni, che saranno messi a disposizione della biblioteca comunale, diventando così patrimonio accessibile a tutti i cittadini.

L’iniziativa ha una duplice finalità: promuovere la lettura tra i più giovani e allo stesso tempo sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti. Attraverso i libri si intende inoltre rafforzare il legame tra istituzioni e giovani cittadini, offrendo strumenti educativi capaci di stimolare curiosità, consapevolezza e senso civico.

La lettura rappresenta infatti una risorsa fondamentale per la crescita di ogni individuo, soprattutto nei più piccoli, favorendo momenti di condivisione anche con i genitori e contribuendo allo sviluppo di una maggiore sensibilità verso i temi ambientali.