Attualità a giugno

Raccolta differenziata, Priolo supera il 70%

di Oriana Gionfriddo ·
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Raccolta indifferenziata in tribunale a Siracusa

Nel mese di giugno 2026 a Priolo è stato raggiunto il 70,74% di raccolta differenziata, un risultato storico che premia l’impegno di tutta la comunità.

Questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, con il cambio del calendario di raccolta e l’intensificazione dei controlli sul territorio, azioni che hanno contribuito a migliorare il servizio e a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti sempre più corretti.

“Ora non dobbiamo fermarci. Vi invitiamo a continuare a differenziare con attenzione e responsabilità – affermano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – perché ogni gesto conta. Insieme possiamo migliorare ancora, rendendo il nostro paese sempre più pulito, decoroso e rispettoso dell’ambiente. Ringraziamo tutti i cittadini che, con senso civico e responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento di un traguardo davvero importante”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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