Raccolta differenziata, Priolo supera il 70%

Attualità · a giugno

Nel mese di giugno 2026 a Priolo è stato raggiunto il 70,74% di raccolta differenziata, un risultato storico che premia l’impegno di tutta la comunità.

Questo importante obiettivo è stato possibile anche grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale, con il cambio del calendario di raccolta e l’intensificazione dei controlli sul territorio, azioni che hanno contribuito a migliorare il servizio e a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti sempre più corretti.

“Ora non dobbiamo fermarci. Vi invitiamo a continuare a differenziare con attenzione e responsabilità – affermano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – perché ogni gesto conta. Insieme possiamo migliorare ancora, rendendo il nostro paese sempre più pulito, decoroso e rispettoso dell’ambiente. Ringraziamo tutti i cittadini che, con senso civico e responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento di un traguardo davvero importante”.