Raccolta fondi per il Siracusa, la società vuole restituire le somme ai sostenitori

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Il Siracusa Calcio 1924 intende restituire ai tifosi le somme versate durante la raccolta fondi organizzata nella passata stagione sportiva a sostegno del club. La decisione è stata comunicata dalla società azzurra, che ha espresso gratitudine ai sostenitori per il contributo economico e la vicinanza dimostrati in un momento particolarmente delicato della storia societaria.

La restituzione degli importi, tuttavia, sarà subordinata a una preventiva ricognizione della documentazione relativa all’iniziativa. Il club ha infatti richiesto una rendicontazione completa e dettagliata che consenta di accertare l’ammontare complessivo delle somme raccolte, i singoli versamenti, le date, le modalità di raccolta e la destinazione del denaro, compresi eventuali trasferimenti a favore della società o di soggetti terzi.

L’obiettivo è ricostruire con precisione i contributi ricevuti e procedere al ristoro degli importi individualmente accertati, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed equità.

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La società ha quindi invitato quanti hanno promosso, organizzato o gestito la raccolta fondi a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria per completare le verifiche e definire le modalità operative dei rimborsi.

In alternativa, qualora non fosse possibile procedere alla restituzione, il Siracusa ha riservato al comitato organizzatore la possibilità di indicare una o più iniziative benefiche alle quali destinare le somme in questione.

“Il sostegno dei tifosi rappresenta un patrimonio morale da tutelare e il rapporto tra il Siracusa Calcio e la propria comunità deve fondarsi su fiducia reciproca, trasparenza e rispetto”, sottolinea la società, ribadendo la volontà di riconoscere concretamente il contributo offerto dai propri sostenitori.