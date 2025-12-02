Raduno Eging dell’Asd Siracusa Pesca, Sport e Ambiente: una festa di sport, giovani e rispetto per il mare

Si è concluso il raduno di Eging organizzato dall’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente, associazione affiliata Uisp, che ancora una volta ha dimostrato quanto la pesca sportiva sia una realtà solida e in crescita nella provincia di Siracusa. Un numero corposo di appassionati ha raggiunto l’evento da ogni parte del territorio – da Avola, Rosolini, Sortino e molte altre località – confermando la forza aggregativa di questo sport e la capacità dell’associazione di riunire pescatori di tutte le età. Particolarmente significativa la presenza di numerosi bambini, un segnale che racconta un ricambio generazionale vivo e un interesse crescente verso la pesca sportiva come attività educativa, rispettosa e inclusiva.

Tra gli aspetti più apprezzati del raduno, l’iniziativa ambientale che ha visto ogni partecipante ricevere una busta per raccogliere i rifiuti nella propria postazione. Tutti – senza eccezioni – hanno riconsegnato la busta piena, offrendo un messaggio forte e concreto di tutela dell’ambiente e rispetto del mare.

Un ringraziamento speciale va al responsabile Eging, Carmelo Corallo, per l’impegno e la cura nell’organizzazione dell’evento, che si è svolto in un clima di sportività, educazione e condivisione.

Il raduno si è concluso con la seguente classifica ufficiale: primo posto per Valerio Iannello, secondo per Gianfranco Pavano, mentre a chiudere il podio Daniele Caziero. Quarta posizione per Sebastiano Vicario, mentre la quinta, sesta e settima sono state occupate da Giovanni Nicastro, Gioele Oddo e Gianluca Fortuna. Il premio speciale per la “preda più grossa” è andato a Valerio Iannello.

Il risultato conferma l’ottimo livello tecnico dei partecipanti e, allo stesso tempo, il clima amichevole e collaborativo che ha caratterizzato l’intera giornata. Il raduno conferma ancora una volta che la pesca sportiva a Siracusa non è solo passione, ma un movimento che merita spazio e progettualità future. L’ASD Siracusa Pesca Sport e Ambiente continuerà in questa direzione e chiuderà l’anno il 14 dicembre, con l’ultimo appuntamento dedicato al raduno a galleggiante.