RAEE, Siracusa è “maglia nera” in Sicilia: crolla la raccolta dei rifiuti elettronici nel 2025

Non è un bilancio positivo quello che emerge dal Rapporto 2025 sulla raccolta dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in Sicilia. Se l’intera isola fatica a tenere il passo con la media nazionale, registrando una contrazione dell’8,3%, il dato di Siracusa appare come un vero e proprio “grido d’allarme” ambientale.

Nel 2025, la provincia di Siracusa ha raccolto complessivamente solo 760 tonnellate di RAEE, segnando una flessione verticale del -28,3% rispetto al 2024. Si tratta della contrazione più marcata di tutta la Sicilia, ben più pesante di quelle registrate a Catania (-12,6%) o Agrigento (-12,5%).

Ancora più indicativo è il dato pro capite: ogni cittadino siracusano ha correttamente avviato al riciclo solo 1,98 kg di rifiuti elettronici all’anno. Per avere un termine di paragone, la media regionale siciliana è di 4,50 kg/ab, mentre quella nazionale svetta a 6,22 kg/ab. Siracusa si posiziona così, insieme ad Agrigento e Caltanissetta, tra i tre risultati pro capite più bassi dell’intero territorio italiano.

Analizzando il dettaglio dei raggruppamenti (le diverse categorie di RAEE), emerge un calo generalizzato e preoccupante: R1 (Frigoriferi e condizionatori): 309 tonnellate raccolte, con un calo del 25,4%.; R2 (Grandi bianchi come lavatrici e lavastoviglie): È il dato più critico, con un crollo del 34,1% (solo 93 tonnellate raccolte); R3 (TV e monitor): Anche qui si registra un calo drastico del 33,9%; R4 (Piccoli elettrodomestici e informatica): -18,3%.; R5 (Sorgenti luminose): Sostanzialmente stabili, ma con un lieve calo dell’1,6%.

Questi dati suggeriscono non solo una difficoltà nella gestione dei rifiuti voluminosi, ma anche una possibile fuga di questi materiali verso canali di smaltimento non ufficiali o illegali.

A Siracusa, la stragrande maggioranza della raccolta (il 90,3%) avviene attraverso i Centri di Raccolta comunali, mentre solo il 9,5% passa attraverso i luoghi di raggruppamento della distribuzione (i negozi). Nella provincia sono attivi 26 siti di raccolta.

Questa scarsa capillarità e l’efficienza ridotta si riflettono anche sui premi di efficienza erogati ai gestori della raccolta. Per il 2025, alla provincia di Siracusa sono stati riconosciuti solo 29.671 euro, una cifra minima se confrontata ai 605.474 euro di Catania o ai 213.685 euro di Trapani, provincia quest’ultima che si conferma leader regionale con 7,39 kg pro capite raccolti.

Il report fotografa una realtà siracusana che necessita di interventi urgenti. Con una popolazione di 383.858 abitanti, le 760 tonnellate raccolte sono un bottino troppo magro per una provincia che aspira a standard europei di sostenibilità. Il rischio, oltre al danno ambientale, è quello di perdere preziose materie prime critiche contenute in questi dispositivi e di incorrere in sanzioni o costi di gestione dei rifiuti sempre più elevati.

La sfida per il 2026 sarà quella di invertire questa rotta, potenziando la rete dei centri di raccolta e sensibilizzando i cittadini sull’importanza di non abbandonare i “vecchi” elettrodomestici, ma di conferirli correttamente per dare loro una seconda vita.