Raffaele Leone sulla sanità: “finanziamenti per potenziare gli ospedali pubblici”

“La sanità è uno dei temi cruciali di questa campagna elettorale perché non solo interessa tutti, ma ci riporta alle competenze della Regione”. Raffaele Leone, avvocato ed ex sindaco di Noto, candidato alle elezioni regionali del 25 settembre, interviene su uno degli argomenti più cari ai cittadini: la sanità pubblica.

“La politica regionale, nella nostra zona, è stata contraddistinta – sottolinea – da tagli lineari della spesa, che hanno caratterizzato gli ultimi vent’anni, e che hanno determinato fenomeni di “malasanità”, testimoniati da episodi che sono assurti alla cronaca nazionale. La conseguenza è stata lo svuotamento di presìdi ospedalieri importanti, come l’ospedale Trigona di Noto, e la soppressione di servizi in generale. Questa politica è stata portata avanti da tutti i governi, di qualsiasi colore politico. Pertanto, è facile intuire che non si è trattato di scelte politiche, ma di scelte dettate da rapporti di forza. La provincia di Siracusa, e la zona Sud in particolare, non è stata adeguatamente rappresentata ed è stata penalizzata. Il risultato è che abbiamo meno reparti di quelli che avevamo prima, un ospedale chiuso e meno servizi”.

L’avvocato Leone precisa, infatti, che ci sono circa 120 posti letto in meno rispetto allo standard nazionale di tre posti letto ogni mille abitanti. Qualcosa però si può fare per invertire questo trend: “In particolare – chiarisce – si possono chiedere i finanziamenti necessari affinchè anche nella zona Sud e in tutta la provincia siano assicurati i livelli minimi di assistenza. Inoltre, si può fare in modo che le strutture nate per erogare servizi sanitari, come l’ospedale Trigona di Noto, non vengano trasformate in uffici o in fantomatiche cliniche private, ma sia ripristinata la loro destinazione di ospedali pubblici, evitando duplicazione di reparti, ma puntando ad una loro integrazione rispetto a quelli mancanti e ad una loro alta specializzazione. Assumo l’impegno di portare avanti queste proposte se avrò il consenso dei cittadini della provincia di Siracusa alle elezioni regionali del 25 settembre”.