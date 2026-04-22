Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Marilyn Monroe, Freddie Mercury… quante icone pop nei bozzetti dell’Infiorata di Noto

Svelati i 16 bozzetti della 47ª edizione dell’Infiorata di Noto, in programma dal 17 al 19 maggio.

Sedici disegni che raccontano la cultura pop attraverso le icone di iudica, arte, cinema e moda. E ancora una volta i maestri infioratori hanno dato l’ennesima prova di grande ingegno, aspettando di trasformare i disegni su carta in opere d’arte in fiori e materiali naturali.

Tra i soggetti scelti spiccano tutte le icone più importanti della cultura Pop. Ad aprire il selciato di via Nicolaci ci sarà lo stemma della città, realizzato dall’associazione Infioratori Matteo Raeli di Noto. Poi gli omaggi a Andy Warhol, Michael Jackson, Raffaella Carrà, Freddie Mercury, Giorgio Armani (con Coco Chanel e Naomi Campbell), l’immancabile Marilyn Monroe, Albero Sordi, Pippo Baudo e le gemelle Kessler, i Beatles, Domenico Modugno, Charlie Chaplin. Spazio anche a una scena di Miseria e Nobiltà. Tra i quadri infiorati anche Spiderman, Calimero e le opere di Keith Haring.

“La Cultura Pop si racconta portando in scena le icone, la musica e le avanguardie artistiche che hanno rivoluzionato il mondo diventa così un viaggio potente e coinvolgente tra icone, musica, arte e linguaggi che hanno rivoluzionato intere generazioni, abbattendo confini e creando identità condivise”, ha affermato la direttrice artistica Valentina Mammana.