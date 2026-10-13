Raffineria di Augusta, le memorie degli ex dipendenti diventano un libro

Cultura · Confindustria

Le storie personali di chi ha lavorato nella Raffineria di Augusta, nel periodo in cui l’impianto era gestito da Esso ed ExxonMobil, diventano memoria condivisa nel libro Raffineria di Augusta. Il volume, che raccoglie circa 90 testimonianze di ex dipendenti e pensionati dell’associazione “Seniores”, sarà presentato giovedì 15 ottobre, alle 10.30, nella sede di Confindustria Siracusa.

Il libro restituisce uno spaccato della vita professionale e umana legata a uno degli impianti industriali più importanti del territorio. Nei racconti si intrecciano il lavoro quotidiano e la produzione, la formazione svolta in azienda, le esperienze maturate durante le trasferte all’estero e i rapporti costruiti nel corso degli anni tra colleghi e dirigenti. Un patrimonio di ricordi che attraversa esperienze e percorsi diversi, contribuendo a ricostruire una parte significativa della storia industriale locale.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Carmelo Miduri, che illustrerà il contenuto e le finalità del volume insieme a Bruno D’Agostino, coordinatore del gruppo di lavoro che ha curato la raccolta delle testimonianze.

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Sono previsti anche gli interventi di Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, e di Rosario Pistorio, attuale direttore della raffineria, oggi gestita da Sonatrach. A prendere la parola saranno inoltre alcuni ex dirigenti e lavoratori che hanno vissuto direttamente le diverse stagioni dell’impianto: tra loro Vittorio Pianese, Gian Battista Merlo, Tony Cavallaro, Piero Biscari ed Evelino Ruibal.

L’appuntamento si propone così come un’occasione di incontro tra ex colleghi, ma anche come un momento per conservare e trasmettere la memoria di un’esperienza industriale che ha segnato la vita di molte persone e lo sviluppo economico del territorio siracusano. Una raccolta di voci che, attraverso le vicende individuali, racconta anche l’evoluzione della raffineria e della comunità professionale cresciuta attorno ad essa.

La Raffineria di Augusta, nata come Rasiom e passata successivamente sotto la gestione Esso ed ExxonMobil, è oggi parte di Sonatrach Raffineria Italiana