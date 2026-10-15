“Raffineria di Augusta”, un libro raccoglie le memorie di chi ha vissuto la fabbrica

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Le storie di chi ha lavorato in raffineria, i percorsi professionali, la formazione, la vita quotidiana in fabbrica e le esperienze maturate anche durante le trasferte all’estero. È il patrimonio di memorie raccolto nel libro “Raffineria di Augusta”, presentato questa mattina nella sede di Confindustria Siracusa.

Il volume riunisce circa 90 interventi di ex dipendenti e pensionati appartenenti all’associazione “Seniores” della raffineria di Augusta, riferiti al periodo in cui lo stabilimento era gestito da Esso ed ExxonMobil. Un racconto corale che restituisce, attraverso le esperienze individuali, uno spaccato della storia industriale del territorio e dei rapporti umani costruiti negli anni di lavoro.

L’iniziativa nasce dalla volontà di non disperdere le testimonianze raccolte tra colleghi di diversi livelli professionali, dagli operai ai dirigenti. Come spiegato dall’ingegnere Bruno D’Agostino, coordinatore del gruppo di lavoro, i ricordi sono stati progressivamente raccolti, rielaborati e sottoposti a un lavoro di editing per renderli accessibili a un pubblico più ampio.

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L’obiettivo è conservare una memoria che non riguarda soltanto la produzione, ma anche le persone, le competenze e le relazioni sviluppate all’interno dello stabilimento. Nelle parole di D’Agostino, il libro vuole lasciare una traccia utile anche a chi, in futuro, vorrà approfondire la storia del polo industriale e il suo rapporto con il territorio.

Tra le testimonianze figurano quelle di ex dirigenti, direttori e operatori della raffineria, tra cui Vittorio Pianese, Gian Battista Merlo, Tony Cavallaro, Piero Biscari ed Evelino Ruibal.

Il volume si inserisce in un percorso di raccolta della memoria già avviato con una precedente pubblicazione. Come ricordato da Vittorio Pianese, già presidente di Confindustria Siracusa e oggi proboviro dell’associazione, il primo libro uscito negli anni scorsi ha stimolato altri ex colleghi a condividere le proprie esperienze, contribuendo alla realizzazione di una seconda raccolta. Un percorso che consente di affiancare alle vicende dei lavoratori anche quelle di figure che hanno raggiunto ruoli dirigenziali di primo piano.

Pianese ha inoltre ricordato il proprio ingresso nel mondo confindustriale nel 1965, sottolineando il legame professionale e associativo mantenuto nel tempo. Nel suo intervento ha ringraziato Confindustria Siracusa per aver accolto la presentazione, riconoscendo la sensibilità dimostrata verso un’iniziativa dedicata alla storia industriale locale.

La presentazione assume così anche il valore di un momento di memoria collettiva: attraverso i racconti dei protagonisti, il libro prova a conservare esperienze che rischierebbero altrimenti di andare perdute, restituendo alle nuove generazioni una parte della storia economica e sociale del territorio siracusano.