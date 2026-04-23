Raffineria Isab di Priolo: un fondo Usa pronto all’acquisizione, sfida aperta con Ludoil

Nuovi scenari si aprono attorno alla raffineria ISAB di Priolo Gargallo, uno dei poli energetici più rilevanti d’Europa. Secondo quanto riportato da MF Milano Finanza, un grande fondo d’investimento statunitense avrebbe formalizzato una proposta per acquisire il 100% dell’impianto.

Il fondo, attivo nei settori infrastrutturale ed energetico, avrebbe presentato a Goi Energy – attuale proprietaria della raffineria – una lettera d’intenti (Loi) per rilevare l’intero asset. Una mossa che irrompe nella trattativa già in corso con Ludoil, che nei mesi scorsi aveva avviato in esclusiva un processo di due diligence per valutare l’acquisizione della maggioranza.

La partita, dunque, si complica. L’ingresso della cordata Usa – che potrebbe contare anche sul supporto della compagnia energetica indonesiana Pertamina – rischia di rimescolare completamente le carte.

La raffineria di Priolo rappresenta un asset strategico di primo piano: da qui proviene circa il 25% dei prodotti raffinati in Italia. Non a caso, nel 2023 l’impianto è stato dichiarato “asset strategico nazionale” attraverso l’intervento della Presidenza del Consiglio, con l’attivazione dei poteri speciali (golden power) in occasione del passaggio di proprietà dai russi di Lukoil proprio a Goi Energy, società cipriota guidata da Michael Bobrov e controllata dal fondo Argus New Energy Fund.

Tra ISAB e Ludoil era anche stato sottoscritto un rapporto commerciale, legato a contratti di caricazione e vendita di prodotti petroliferi, finito al centro di un contenzioso giudiziario con Lukoil Italia.

Adesso però lo scenario cambia: l’interesse del fondo americano – con una proposta già formalizzata – apre a un possibile rilancio competitivo su un’infrastruttura considerata centrale per la sicurezza energetica del Paese.