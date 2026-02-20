Raffineria Isab di Priolo, Urso: “Carburanti regolarmente distribuiti, nessuna emergenza”

“Le operazioni di carico e la distribuzione dei carburanti sono regolarmente riprese e non si registra alcuna emergenza”.

Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con l’ANSA sulla situazione della raffineria di Priolo, in Sicilia.

“Il Mimit – ha aggiunto -, in stretto raccordo con il Mase, sta monitorando con la massima attenzione i livelli produttivi della raffineria Isab, pienamente consapevole della strategicità dell’impianto per l’approvvigionamento energetico dell’isola. Una strategicità riconosciuta fin dal primo decreto-legge adottato dal Governo, che ha garantito – dinanzi a quella che fu sì una vera emergenza – la continuità operativa dell’impianto e la sicurezza delle forniture, come sempre assicurato in questi 3 anni”.

(Ansa.it)