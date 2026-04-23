Raffineria Isab Priolo, GOI Energy e Ludoil: “accordo vincolante in esclusiva, avanti con la cessione”

A poche ore dalla notizia pubblicata in anteprima da Milano Finanza e che vedeva la volontà da parte di un fondo americano di acquisire lo stabilimento Isab di Priolo, ecco che, nemmeno troppo a sorpresa arriva la presa di posizione ufficiale di alcuni soggetti direttamente coinvolti. Con una nota congiunta, Goi Energy e Ludoil Energy intervengono sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore circa presunti interessamenti di terzi per l’acquisizione dell’impianto, chiarendo lo stato dell’operazione.

Le due società confermano che è già in essere “un contratto di opzione in esclusiva”, che disciplina in maniera vincolante il trasferimento delle partecipazioni di ISAB in favore di Ludoil, con l’acquisizione di una quota di controllo. La nota non chiarisce se la Ludoil di Donato Ammaturo entrerà in quota parte o se, come ipotizzabile, acquisterà il pacchetto di maggioranza.

Un passaggio che, di fatto, delimita il perimetro della trattativa. “Indipendentemente da eventuali iniziative provenienti da soggetti terzi – si legge nella nota – le parti stanno procedendo alla finalizzazione dei contratti di compravendita”, la cui firma è attesa nei prossimi giorni. Seguirà poi l’iter autorizzativo previsto dalla normativa vigente.

GOI Energy e Ludoil ribadiscono inoltre la “piena e reciproca adesione all’accordo sottoscritto”, sottolineando la solidità dell’intesa raggiunta. Al centro dell’operazione anche le prospettive industriali del sito. Le due società evidenziano l’impegno a garantire la continuità produttiva e occupazionale della raffineria, considerata un asset strategico per la sicurezza energetica nazionale, e a svilupparne il futuro in chiave sostenibile.

Tra gli obiettivi indicati, la progressiva riconversione verso la produzione di biocarburanti avanzati, come HVO e SAF (Sustainable Aviation Fuel). La nota di Goi e Ludoil si conclude precisando che quella diffusa rappresenta “l’unica posizione ufficiale” sull’operazione, e che eventuali aggiornamenti saranno comunicati congiuntamente attraverso i canali istituzionali