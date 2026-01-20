Raffineria ISAB, Sinistra Italiana: “Silenzio del Governo e del Ministro Urso preoccupa, quale futuro per l’industria siracusana?”

La vicenda della raffineria ISAB torna sotto i riflettori, e con essa le preoccupazioni per il futuro del polo industriale siracusano. A sollevare il problema è Sebastiano Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana–AVS, che denuncia un “silenzio assordante” da parte del Governo Meloni e del ministro Adolfo Urso, titolare delle vertenze industriali italiane.

Secondo Zappulla, l’immobilismo governativo nasconde una strategia pianificata, che rischia di lasciare sul territorio dubbi e incertezze sul destino di uno dei siti industriali più importanti della Sicilia. “Ci chiediamo quale futuro si prospetta per il comparto industriale di Siracusa”, afferma il segretario, sottolineando come la crisi del polo industriale non possa essere affrontata con un semplice cambio di proprietà.

La vertenza ISAB si articola su due livelli: uno commerciale, che coinvolge GOI Energy, ISAB, Litasco e la neoentrata Ludoil, e uno politico-geopolitico, che vede attori il governo regionale e nazionale, chiamati a gestire delicati equilibri internazionali. Sul fronte commerciale, GOI Energy, in difficoltà finanziaria, mira a vendere la raffineria sfruttando le attuali opportunità di mercato, mentre Litasco – ex braccio commerciale di LUKOIL – detiene crediti per oltre 150 milioni di euro e ha già pignorato azioni della società. Ludoil, società italiana di logistica e distribuzione carburanti, ha firmato un contratto per la commercializzazione dei prodotti petroliferi ISAB e ha avviato una due diligence per l’acquisto dell’impianto, contratto però sospeso dal Tribunale di Siracusa dopo l’intervento di LUKOIL Italia.

Sul piano politico, Sinistra Italiana critica il silenzio del ministro Urso, definito “assordante”, e quello del governo regionale, giudicato distante e disinteressato. “Pur considerando l’interesse per una gestione italiana della raffineria, nulla sappiamo sugli effetti sull’occupazione, sul risanamento ambientale e sull’impatto economico sul territorio”, denuncia Zappulla.

Il segretario sottolinea che il polo industriale siracusano vive da anni una crisi strutturale: la perdita di posti di lavoro e la necessità di modernizzare gli impianti richiedono un vero piano industriale, fondato sull’ammodernamento, sulla riconversione degli asset e sul risanamento ambientale. “Un passaggio di proprietà fine a se stesso non è la soluzione”, conclude Zappulla, auspicando un confronto corale con istituzioni locali, parti sociali, imprese e parlamentari per ottenere risposte concrete.