“Rafforzare assistenza oncologica a Siracusa”: Gilistro deposita interrogazione all’Ars

Politica · Sanità

“I malati oncologici non possono aspettare ore per una terapia a Siracusa e un Hospice da 32 posti letto previsti non può funzionare con appena 8 posti attivi. La Regione restituisca dignità ai pazienti e rafforzi l’assistenza oncologica a Siracusa”. Così il deputato regionale Carlo Gilistro (Controcorrente) subito dopo aver depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale alla Salute per chiedere un intervento urgente sulle criticità che interessano il reparto di Oncologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa e la mancata piena attivazione dell’Hospice dell’ospedale Alessandro Rizza.

“L’Oncologia è finalmente rientrata nella propria sede dopo il lungo trasferimento ad Avola, ma continuano ad arrivare segnalazioni che descrivono una situazione organizzativa non all’altezza delle esigenze dei pazienti – spiega Gilistro – L’assenza della camera bianca per l’allestimento dei farmaci antiblastici costringerebbe ancora oggi a preparare le terapie ad Avola, con inevitabili ritardi nella loro somministrazione. Questo significa sottoporre persone già provate dalla malattia ad attese di diverse ore, una condizione che non può essere considerata accettabile”.

L’interrogazione richiama anche la situazione dell’Hospice del presidio Alessandro Rizza, dove, a fronte di 32 posti letto programmati, ne risulterebbero operativi soltanto 8. “Le cure palliative rappresentano un diritto fondamentale per i pazienti e per le loro famiglie. È incomprensibile che una struttura così importante non sia ancora pienamente operativa. Occorre capire quali ostacoli ne impediscano il completamento e intervenire rapidamente per superare ogni criticità”.

Il parlamentare regionale evidenzia inoltre come queste problematiche si inseriscano in un quadro più ampio di difficoltà della sanità siracusana. “La provincia continua a registrare un’elevata mobilità sanitaria passiva verso altre realtà siciliane, con la conseguente perdita di risorse economiche che potrebbero invece essere investite sul territorio per assumere personale, potenziare i servizi e migliorare l’offerta sanitaria. È un circolo vizioso che va interrotto”.

Per questo, assieme ai deputati Marano, La Vardera e De Leo, Gilistro chiede al Governo regionale di chiarire quali iniziative urgenti intenda adottare per consentire l’allestimento dei farmaci antiblastici direttamente a Siracusa, per completare l’attivazione dell’Hospice e se non ritenga opportuno convocare con urgenza il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa per definire un piano di intervento dedicato alla rete oncologica provinciale, al rafforzamento delle cure palliative e al contenimento della mobilità sanitaria.

“La tutela della salute – conclude Gilistro – non può conoscere ritardi né giustificazioni burocratiche. Ai pazienti oncologici devono essere garantite cure tempestive, assistenza qualificata e servizi pienamente funzionanti. La Regione ha il dovere di dare risposte concrete e in tempi rapidi”.