“Rafforzare l’integrazione sociosanitaria”: riunione del comitato consultivo Asp Siracusa con i Servizi sociali

Rafforzare l’integrazione sociosanitaria secondo modalità innovative è l’obiettivo primario che ci si è posti nell’incontro tra la dirigenza dell’Asp di Siracusa, rappresentata dal commissario straordinario Gioacchino Iraci e dal direttore sanitario Salvatore Madonia, il presidente del Comitato Consultivo Aziendale Salvo Sorbello e i rappresentanti dei quattro Distretti sociosanitari della nostra provincia: Siracusa, con l’assessore Marco Zappulla e la dirigente Adriana Butera, Augusta, con l’assessore Rosa Greco, Noto, con l’assessore Paolo Giocastro e Lentini, con la dirigente Rita Odierna.

Erano presenti anche la garante regionale per la disabilità Carmela Tata, gli esponenti di alcune tra le più importanti associazioni del terzo settore (Avis, Coprodis, Anfass) e la referente dell’Asp per il CCA Alessia Rubino.

A Siracusa si sta infatti tentando di seguire un percorso che non ha precedenti sul territorio regionale e che si propone di migliorare concretamente i livelli di integrazione tra assistenza sanitaria e prestazioni sociali, anche alla luce delle nuove realtà della medicina territoriale (Case ed ospedali della Comunità) e della riforma della disabilità. L’obiettivo è pure quello di superare gli ostacoli che provocano problemi alle amministrazioni locali nello spendere le risorse che hanno ricevuto o nel rendicontare ciò che hanno speso.

Il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha sottolineato come sia importante, anche alla luce dell’andamento demografico negativo e dell’invecchiamento della popolazione, applicare le norme vigenti per garantire livelli di assistenza e di condizioni di salute uniformi su tutto il territorio. “Non dobbiamo dimenticare – ha ricordato il commissario straordinario Asp – che una corretta integrazione sociosanitaria presuppone un approccio unitario della persona e ai suoi bisogni ed è quindi necessario che coinvolga, possibilmente sin dalla fase di programmazione, sia l’Asp che gli enti locali e tutti i soggetti che sul territorio sono gli attori del sistema integrato di interventi e servizi”.

Il presidente del Comitato Consultivo Aziendale Salvo Sorbello ha insistito sulla necessità di fornire risposte concrete ai bisogni di salute della nostra popolazione, prendendosi in carico le persone e i loro bisogni, valorizzando le risorse umane ed attuando un reale wel­fare di comu­nità, con un’inte­gra­zione sem­pre più effi­cace tra ser­vizi sociali e socio­sa­ni­tari.

L’assessore di Siracusa Marco Zappulla si è detto d’accordo sulla creazione di un gruppo di lavoro tecnico, al fine di assicurare ai cittadini, con il coinvolgimento degli enti del terzo settore, un percorso assistenziale realmente integrato. Così da attuare la piena cooperazione tra le strutture organizzative dell’Asp e dei Comuni nell’ambito dei distretti, come da programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali, secondo quanto previsto dai Piani di Zona.

La garante regionale per la disabilità Carmela Tata ha, da parte sua, informato sugli sviluppi di un progetto che consenta una più semplice ed appropriata applicazione in tutte le realtà siciliane della riforma della disabilità.

Si è quindi concordato di procedere con successivi incontri, allargati ad altre realtà e privilegiando il ruolo dei distretti sociosanitari per promuovere, con un sistema integrato di interventi, un’effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali.