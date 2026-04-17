Ragazzo disperso in mare a Eloro, sospese momentaneamente le ricerche

Sono state sospese momentaneamente sospese per il calare dell’oscurità le ricerche del ragazzo danese disperso a Eloro, nel Siracusano. Le operazioni, avviate oggi intorno all’ora di pranzo, hanno visto impegnati per diverse ore i vigili del fuoco e altri soccorritori, senza esito.

Sul posto sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco di Noto, i soccorritori acquatici con moto d’acqua e i sommozzatori, supportati anche dal mezzo aereo “Drago” dell’elinucleo di Catania. In supporto alle attività era attesa anche la motobarca del distaccamento portuale di Augusta.

Complessivamente, nelle operazioni sono state impiegate circa 20 unità.

Le ricerche riprenderanno domani alle 7.