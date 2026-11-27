Cronaca · Indagini

Notte movimentata a Rosolini, dove la profumeria Savin, attività commerciale situata in viale Aldo Moro, è stata presa di mira durante le ore notturne. L’episodio ha provocato danni all’esercizio commerciale e ha suscitato la reazione delle istituzioni cittadine.

Sul posto è intervenuta la vigilanza, il cui operato è stato ringraziato anche dal deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia titolare dell’attività. Solidarietà è arrivata anche dal sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, che ha manifestato sostegno ai commercianti coinvolti.

Gennuso ha definito quanto accaduto un gesto inaccettabile, ricordando i sacrifici di una famiglia che da anni porta avanti la propria attività con onestà e impegno. Nel suo messaggio ha rivolto un ringraziamento anche ai Carabinieri per il loro intervento.

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Restano da ricostruire le modalità dell’accaduto e l’eventuale entità dei danni. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti per chiarire quanto avvenuto