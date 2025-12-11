Raid notturno negli uffici dei Servizi Sociali di Rosolini: rubati computer e devastati i locali

Raid dei ladri negli uffici comunali dei Servizi Sociali di Rosolini, in via Immacolata 92. Durante la notte ignoti malviventi hanno forzato l’ingresso e si sono introdotti nei locali, portando via alcuni computer e persino una macchinetta del caffè in uso ai dipendenti. Dopo il furto, i vandali hanno messo completamente a soqquadro gli ambienti, provocando danni e disordine.

A scoprire l’accaduto, questa mattina, è stata un’assistente sociale, che ha immediatamente avvertito l’assessora Rosi Gradante e il sindaco Giovanni Spadola. Il primo cittadino ha poi allertato i carabinieri, che si sono recati sul posto per effettuare il sopralluogo e avviare le indagini.

I militari dell’Arma stanno verificando se, oltre alle attrezzature informatiche sottratte, possano essere stati trafugati documenti o materiale sensibile. Nel frattempo, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.

«Hanno colpito un servizio sensibile per i cittadini meno abbienti della città – ha dichiarato il sindaco Spadola –. Si tratta di un gesto vile. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per assicurare alla giustizia questi malviventi».

Le attività dei Servizi Sociali proseguiranno regolarmente, seppur con inevitabili disagi legati ai danni subiti e alla mancanza delle attrezzature rubate.