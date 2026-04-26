Raid vandalico nella sede dell’Atletico Siracusa. Il presidente Enrico Abbruzzo: “Siamo schifati”

Fogli e carpette per terra, armadietti rovesciati e tanto disordine. I vandali colpiscono ancora nella “casa” dell’Atletico Siracusa. Nuova incursione, la quarta in pochi giorni, al camposcuola “Pippo Di Natale”. A essere presa ancora di mira la sede della società calcistica aretusea che, proprio una settimana fa, ha festeggiato la promozione in Prima Categoria grazie alla vittoria nella finale playoff di Viagrande contro l’Atletico Catania.

Il presidente Enrico Abbruzzo non usa mezzi per descrivere il suo stato d’animo. “Sono schifato – dice parlando a nome di tutti i dirigenti – Purtroppo è successo ancora. Hanno divelto la finestra del prefabbricato, introducendosi indisturbatamente all’interno del locale alla ricerca di denaro. Non hanno trovato nulla, a parte oggetti di poco valore, che hanno portato via. Pur non avendo creato danni economici consistenti, di certo quest’ennesimo atto teppistico ci lascia molto amareggiati. Hanno messo a soqquadro l’ufficio e la loro rabbia si è abbattuta anche su una Coppa e delle targhe. La macchina erogatrice di merendine e bevande è stata risparmiata probabilmente perché vuota. L’avevamo lasciato così proprio perché la struttura non è per nulla sicura. Auspichiamo che, dopo questo ennesimo raid che ha coinvolto anche altri uffici del camposcuola, il Comune prenda dei provvedimenti. Se non si riescono a prevenire queste azioni, allora occorrerebbe almeno installare un sistema di videosorveglianza e, credo, anche di vigilanza costante. Si faccia qualcosa, si agisca ora perché così non si può andare avanti”.

Il Coni Sicilia – Delegazione di Siracusa e il Panathlon Club Siracusa esprimono profonda indignazione e ferma condanna per l’ennesimo raid vandalico al campo scuola “Di Natale” e per il furto di trofei avvenuto nella palestra “Pino Corso” (ex Akradina).

“Atti come questi non colpiscono solo strutture e materiali: offendono lo sport, i suoi valori e la comunità che quotidianamente investe impegno e risorse nell’educazione e nella crescita delle nuove generazioni – dicono Silvana Gambuzza e Gaetano Caserta –. Riteniamo inaccettabile la ripetizione di simili episodi e chiediamo alle istituzioni competenti: controlli più serrati e potenziamento della videosorveglianza nelle strutture sportive; l’inasprimento delle sanzioni per reati contro il patrimonio e lo sport; l’attivazione immediata di un tavolo tecnico locale con Amministrazione Comunale, forze dell’ordine, dirigenti scolastici, società sportive e terzo settore per definire azioni concrete di prevenzione, tutela e ripristino delle strutture danneggiate. Offriamo la nostra piena disponibilità a collaborare per interventi di sorveglianza partecipata, campagne di sensibilizzazione e percorsi educativi rivolti ai giovani, perché sport significhi rispetto, inclusione e comunità. Chiediamo infine che i responsabili vengano individuati e perseguiti con rigore, per restituire sicurezza e serenità ai cittadini e agli operatori sportivi”.