Randagismo a Siracusa, dal 2026 assistenza sanitaria h24

Una convenzione tra Comune di Siracusa e Ordine dei medici veterinari per assicurare dal prossimo anno a cani e gatti vaganti un’assistenza sanitaria per ventiquattr’ore al giorno. È quanto è stato concordato ieri sera al termine di una riunione convocata all’Ufficio randagismo dall’assessore Palma Daniela Vasques. Hanno partecipato, oltre al presidente dell’ordine professionale e alla vice, Nazareno Naso e Rosatea Di Martino, le maggiori associazioni animaliste: Amici per la Coda, Leal Siracusa, Enpa Odv Siracusa, Enpa Canicattini Bagni, Balzoo Siracusa, Anpav Odv Siracusa, Lav Ets Siracusa, Balzoo Sicilia Sud Orientale. L’assessore Vasques era affiancato dal dirigente del settore, Emanuele Fortunato, e dall’ispettrice Paola Inturri della Polizia municipale.

La convenzione, dopo l’approvazione della giunta comunale, entrerà in vigore nei primi mesi del 2026 nell’ambito, comunque, di una più ampia riorganizzazione della gestione del randagismo nella quale coinvolgere le associazioni. L’obiettivo dell’accordo è di assicurare un’assistenza ininterrotta in tutte le ore del giorno agli animali vaganti feriti, malati o in condizioni critiche.

“Nel rispetto delle normative in materia di tutela e di sanità pubblica – afferma l’assessore Vasques –, così come abbia fatto di recente con l’avvio della campagna di sterilizzazione, puntiamo a garantire un pronto intervento sanitario per favorire il benessere degli animali e la loro integrità“.

Nel corso della riunione, Rosatea Di Martino, nella veste di dirigente dell’Azienda sanitaria provinciale, ha illustrato alcuni progetti che saranno messi in atto a breve scadenza.