Randagismo a Siracusa, l’assessore Vasques: “Sterilizzazioni e adozioni per una soluzione strutturale”

La lotta al randagismo resta tra le priorità dell’amministrazione comunale di Siracusa. A ribadirlo è l’assessore Daniela Vasques, che ha illustrato le linee guida della strategia che il Comune intende portare avanti nei prossimi mesi, durante un incontro che si è tenuto sabato 7 marzo all’Urban center.

Tra gli interventi considerati prioritari vi sono innanzitutto le campagne di sterilizzazione, in particolare delle femmine di cani e gatti, oltre al soccorso degli animali malati o feriti e alla gestione delle situazioni che possono rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.

L’assessore ha chiarito che non tutti gli animali randagi devono essere automaticamente trasferiti in canile. “Non ogni cane o gatto stanziale e non aggressivo deve essere ricoverato automaticamente – ha spiegato Vasques –. Ogni caso deve essere valutato sotto il profilo sanitario e comportamentale”.

Una scelta che, ha sottolineato, non rappresenta disinteresse ma piuttosto la volontà di utilizzare le risorse pubbliche in modo efficace, puntando a una riduzione strutturale del fenomeno. In quest’ottica, il canile non deve essere visto come un semplice luogo di contenimento del randagismo, ma come uno strumento all’interno di una strategia più ampia e responsabile.

Fondamentale sarà anche il rafforzamento della collaborazione con Asp e con le associazioni animaliste e di volontariato, che avranno un ruolo centrale nelle attività di prevenzione, assistenza e sensibilizzazione. Parallelamente, l’amministrazione punta a promuovere e accompagnare le adozioni, considerate l’esito naturale di questo percorso.

“Non promettiamo soluzioni facili né risultati immediati – ha concluso l’assessore – ma stiamo seguendo una direzione chiara. I risultati di una strategia strutturale si vedono nel medio e lungo periodo. Il randagismo riguarda l’intera comunità: il senso civico, il rispetto per gli animali e il corretto uso delle risorse pubbliche”