Randagismo, intesa tra Comune di Siracusa e ASP per un nuovo modello di gestione strutturale

Svolta nella gestione del fenomeno del randagismo sul territorio comunale. Grazie a un incontro operativo tra l’Assessore al Randagismo, Palma Daniela Vasques, e il Commissario Straordinario dell’ASP, Chiara Salpieri, è stato definito un nuovo modello organizzativo volto ad affrontare il problema in modo coordinato e permanente. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è il superamento della logica dell’emergenza, che ha caratterizzato il settore per anni, a favore di un sistema programmato, sostenibile e incentrato sulla prevenzione.

Uno dei punti cardine dell’accordo riguarda l’avvio immediato degli interventi di sterilizzazione per cani e gatti. Per garantire la tempestività, verranno utilizzate le sale operatorie dei canili rifugio convenzionati e l’ambulatorio dell’ASP. Questa scelta strategica permette di intervenire senza dover attendere la costruzione di nuove strutture, i cui tempi e costi risulterebbero significativamente più elevati. Tutte le attività sanitarie saranno poste sotto la supervisione dell’ASP veterinaria, che metterà a disposizione medici e risorse economiche.

A supporto del piano, è già operativo a Siracusa un servizio di cattura attivo 24 ore su 24. Questo strumento è considerato fondamentale per garantire interventi rapidi e un trasferimento immediato degli animali presso le strutture preposte. Una volta completato l’intervento sanitario, per ogni animale verrà valutato il percorso più idoneo secondo i criteri della normativa vigente: reimmissione responsabile sul territorio, come previsto dalla Legge Regionale Sicilia n. 15/2022 e percorso di adozione all’interno del canile rifugio, qualora vi siano le condizioni per l’inserimento in una famiglia. Infine è prevista per i gatti di colonia attraverso il supporto dei tutor.

Il nuovo assetto punta a ridurre le nascite incontrollate, contenere i costi pubblici attraverso una gestione efficiente e garantire standard elevati di tutela sanitaria e benessere animale. L’Amministrazione ha sottolineato come l’obiettivo non sia semplicemente spostare il problema, ma ridurlo stabilmente nel tempo, bilanciando la tutela della collettività con il rispetto degli animali.

Le linee operative definitive verranno presentate nei prossimi mesi, a conclusione del confronto tecnico tra le istituzioni. Nel frattempo, l’Amministrazione invita la cittadinanza alla massima collaborazione: il randagismo, infatti, non è visto solo come una questione amministrativa, ma come un fenomeno sociale che richiede l’impegno e la responsabilità di tutti