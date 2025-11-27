Rapace in via d’estinzione soccorso a Pachino: trasferito a Messina per le cure

È stato un pomeriggio insolito quello di ieri nella zona di Morghella, dove un esemplare di capovaccaio, raro uccello rapace in via d’estinzione, è stato avvistato in evidente difficoltà nel mezzo della carreggiata.

L’animale, disorientato e incapace di volare correttamente, rischiava di essere investito dai veicoli in transito. Una volontaria presente sul posto è intervenuta prontamente, mettendolo in sicurezza e contattando immediatamente il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Sicilia.

A seguito della segnalazione partita dall’associazione La Carica dei Volontari, il coordinatore del personale della Riserva Naturale di Vendicari, Giorgio Cavarra, insieme all’addetto agli ingressi, Paolo Oddo, si è recato sul posto per tentare il recupero. Al loro arrivo, però, il rapace – seppur debilitato – si era già spostato, rendendo necessarie ulteriori ricerche. Nel frattempo sono stati allertati anche gli enti specializzati nel recupero della fauna selvatica, che hanno collaborato alle operazioni.

Le ricerche sono proseguite fino al tardo pomeriggio, quando il sole iniziava a calare. Grazie alle segnalazioni telefoniche di alcuni adottanti della Carica, residenti nella zona, è stato possibile individuare il luogo in cui il capovaccaio si era rifugiato. Il recupero è avvenuto poco dopo, in condizioni di sicurezza.

Il rapace è stato quindi affidato a un’équipe specializzata e trasferito a Messina, presso un centro di recupero fauna, dove verrà sottoposto ai necessari controlli veterinari per valutarne lo stato di salute.

Il capovaccaio, tra le specie più minacciate del Mediterraneo, rappresenta un patrimonio naturalistico di grande valore. L’episodio di oggi evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini, volontari e istituzioni nella tutela della fauna selvatica.

Le associazioni e gli enti coinvolti hanno espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento e al salvataggio dell’animale, auspicando che l’esemplare possa ristabilirsi e tornare presto in libertà.