I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato in flagranza di reato per rapina, evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 20enne di Francofonte, con precedenti per reati contro la persona.

L’uomo è stato fermato lunedì mattina in Francofonte dai Carabinieri della locale Stazione dopo avere commesso una rapina in danno di un supermercato. Nella circostanza l’uomo, a volto scoperto e armato di coltello, dopo avere minacciato la commessa, si era fatto consegnare 650 euro in contanti presenti nella cassa.

All’atto del fermo il giovane ha opposto resistenza anche ai Carabinieri che, grazie alle immediate attività d’indagine condotte, hanno accertato che l’uomo, evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto, si era reso responsabile pochi minuti prima, anche di un’altra rapina in danno di un esercizio commerciale. Anche nella circostanza aveva minacciato la commessa impossessandosi del suo telefono cellulare e aveva aggredito il responsabile del punto vendita, intervenuto in aiuto della collega.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l’arma utilizzata e recuperato l’intera refurtiva che è stata restituita ai proprietari.

L’arrestato, già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina, è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.