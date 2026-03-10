Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni: in Sicilia 72 enti in dissesto, confronto a Siracusa sul futuro della finanza locale

Si è svolta questa mattina nell’aula consiliare di via Roma del Libero Consorzio Comunale di Siracusa la presentazione dell’VIII Rapporto sui Comuni 2025 dell’Università Ca’ Foscari Venezia, appuntamento dedicato all’analisi della situazione finanziaria e amministrativa degli enti locali.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ANCI Sicilia, Fondazione IFEL e Kibernetes, ha riunito amministratori locali, studiosi ed esperti della finanza pubblica per fare il punto sulle condizioni economiche dei Comuni, con particolare attenzione alla realtà siciliana.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, e del presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta. A seguire la presentazione del rapporto da parte del professor Marcello Degni, mentre la relazione conclusiva della sessione mattutina è stata affidata ad Andrea Ferri.

Nel suo intervento Paolo Amenta ha evidenziato come il rapporto dell’università veneziana rappresenti ormai uno strumento fondamentale per comprendere lo stato di salute finanziaria dei Comuni.

“Il 2025 è stato un anno particolare – ha spiegato – con un aumento della quota degli investimenti grazie ai fondi del PNRR e alla programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale. Restano però invariati i problemi legati alla spesa corrente”.

Secondo il presidente di ANCI Sicilia, infatti, gli enti locali continuano a subire gli effetti dei tagli ai trasferimenti statali e regionali. A questo si aggiunge il fenomeno dei dissesti finanziari che continua a interessare numerosi territori.

“In Sicilia – ha sottolineato – circa 72 Comuni vivono ancora il dramma del dissesto, mentre 42 enti stanno tentando di uscirne attraverso il piano di riequilibrio”.

Un altro nodo riguarda il sistema di riparto dei fondi statali. “Da anni – ha aggiunto – i Comuni siciliani inviano allo Stato i dati sui fabbisogni standard, ma i trasferimenti continuano ad essere calcolati sulla spesa storica. Questo meccanismo penalizza la Sicilia: mancano circa 200 milioni di euro rispetto al fondo di perequazione”.

Il professor Marcello Degni ha spiegato che il rapporto nasce da una ricerca interdisciplinare che da anni pone i Comuni al centro dell’analisi delle politiche pubbliche.

Secondo i dati presentati, il fenomeno delle crisi finanziarie degli enti locali resta sostanzialmente stabile nel tempo. “Dal 2012 – ha spiegato – si registrano mediamente circa 60 crisi finanziarie all’anno, concentrate soprattutto in tre regioni: Sicilia, Calabria e Campania, dove si concentra circa il 90% del fenomeno”.

Tra le principali cause delle difficoltà finanziarie dei Comuni figurano gli effetti della crisi economica iniziata nel 2008, la riduzione dei trasferimenti statali e l’introduzione nel 2015 della contabilità armonizzata.

Un altro elemento critico riguarda la riscossione dei tributi locali. “Se un Comune non riesce a riscuotere le entrate previste – ha spiegato Degni – diventa difficile sostenere la spesa per i servizi e nel tempo si rischia di scivolare verso il dissesto”.

Tra le possibili soluzioni, il docente ha indicato il modello dei “patti con lo Stato” già sperimentato in alcune grandi città come Palermo e Napoli, che prevede un affiancamento dello Stato ai Comuni nei percorsi di risanamento finanziario.

Nel corso dell’incontro il presidente del Libero Consorzio di Siracusa Michelangelo Giansiracusa ha ricordato come anche l’ente provinciale stia affrontando da anni una situazione finanziaria complessa.

“Ospitiamo qui una riflessione nazionale su un tema molto delicato – ha detto – perché i Comuni, soprattutto nel Mezzogiorno, stanno vivendo difficoltà strutturali. Nel nostro caso parliamo di un dissesto che si protrae da otto anni”.

Per Giansiracusa diventa quindi indispensabile avviare una riforma complessiva del sistema degli enti locali. “Il testo unico degli enti locali risale al 2000 – ha ricordato – e dopo oltre vent’anni è evidente la necessità di aggiornare le norme per permettere agli enti di garantire servizi, assumere personale e rispondere alle esigenze delle comunità”.

Il confronto promosso a Siracusa ha dunque rappresentato un’occasione per analizzare dati e criticità, ma anche per rilanciare il dibattito sulle riforme necessarie per garantire la sostenibilità finanziaria degli enti locali.