Rapporto Ispra sui rifiuti urbani, La Delfa (Avs): “da quattro anni situazione di stallo”

È stato pubblicato il rapporto Ispra dei Rifiuti Urbani del 2025 e sono stati pubblicati, contemporaneamente, i dati ufficiali relativi alla raccolta differenziata del 2024. Nel report di Ispra la percentuale di raccolta differenziata nella Provincia di Siracusa ha registrato una crescita di 1,4 punti percentuali tra il 2023 e il 2024, passando dal 52,7% al 54,1%. Sempre a livello provinciale è da sottolineare come sia aumentata la produzione di rifiuti urbani, passata da 180.801 tonnellate nel 2023, alle 182.755 tonnellate prodotte nel 2024. Sempre negli stessi due anni in questione la percentuale di differenziata (in tonnellate) è passata da. 95.325 a 98.876 tonnellate.

“Come previsto – commenta Salvo La Delfa, Coportavoce provinciale di Europa Verde Siracusa – Alleanza Verdi e Sinistra – il comune di Siracusa, per il quarto anno consecutivo continua a rimanere ad una percentuale di raccolta differenziata intorno al 50% (il dato per il 2024 è del 51,17%). In quattro anni si è passati dal 49,77% del 2021 al 51,17% del 2024, con un incremento piccolissimo, minore dell’1,5%. Una percentuale molto lontana dal 65% previsto dalla normativa italiana ed europea. Una raccolta differenziata che continua, purtroppo, a rimanere bassa e che si ripercuote sulle tariffa dei rifiuti, sulle tasche dei siracusani che continuano a pagare milioni di euro per il trasporto della frazione indifferenziata, non potendo nemmeno usufruire in questo modo delle premialità dei consorzi Conai.”

La Delfa sottolinea anche come sia rimasta alta anche la quantità di rifiuti prodotta, che per il 2024 è stata di 519,20 kg per abitante per anno. “Un valore altissimo – prosegue -, se confrontato ad altre città con simile popolazione di Siracusa ma più virtuose. Produciamo tanti rifiuti semplicemente perché è stato fatto pochissimo nella comunicazione, in termini di prevenzione della generazione dei rifiuti (attraverso atti amministrativi per restringere l’uso o eliminare prodotti, promozione di punti vendita di beni liquidi sfusi “alla spina” o interventi di distribuzione delle eccedenze alimentari invece che il loro smaltimento in discarica), in termini di recupero, riuso e di riutilizzo, per dare una seconda vita ai prodotti ed evitare gli sprechi (non esiste a Siracusa una centro del recupero e del riuso).”

Nel dettaglio, se si confrontano i dati del 2024 con quelli del 2023, emerge come nel 2024 sarebbero addirittura diminuiti i quantitativi di raccolta differenziata di tessile (è nota a tutti la vicenda della raccolta degli indumenti a Siracusa), di ingombranti e di organico. “I rifiuti organici – ancora La Delfa – rappresentano la quota maggiormente prodotta dalle famiglie, non si sono osservate azioni in termini di promozione del compostaggio domestico, di comunità e rurale, nessuna notizia perviene sull’effettivo utilizzo delle compostiere domestiche distribuite negli anni precedenti”.

Alla luce dei dati forniti da Ispra per La Delfa serve un impegno concreto, efficace ed effettivo, da parte dell’amministrazione comunale. “Non possono essere sempre i cittadini a pagare di tasca propria per il mancato raggiungimento degli obiettivi – conclude -. È da quattro anni che, dati ufficiali alla mano, continuiamo a registrare una situazione di stallo.”