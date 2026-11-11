Rapporto Svimez, Carta: “Siracusa non deve limitarsi a difendere ciò che possiede”

Politica · Il commento

PIL siciliano a +0,6% nel 2026, investimenti in crescita del 3,1%, ma industria, agricoltura e costruzioni ancora in difficoltà. Il Rapporto SVIMEZ 2026, presentato ieri a Roma, fotografa una Sicilia che mostra segnali di vitalità economica, ma continua a misurarsi con fragilità strutturali, squilibri territoriali e una preoccupante emorragia demografica.

“La Sicilia cresce, ma non basta. E soprattutto non possiamo accontentarci di una crescita che non diventi occupazione qualificata, servizi efficienti e qualità della vita. Il vero divario da colmare è quello tra la ricchezza delle nostre potenzialità e la povertà delle opportunità che troppo spesso offriamo ai giovani“. Lo dichiara l’On. Giuseppe Carta, Presidente della IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana, commentando i dati SVIMEZ e richiamando l’urgenza di una nuova visione dello sviluppo regionale e di una trasformazione energetica affidabile .

“Con il progressivo esaurimento della spinta straordinaria del PNRR, dobbiamo evitare che gli investimenti producano soltanto crescita temporanea. Servono infrastrutture, innovazione, capacità amministrativa e una politica industriale e ambientale che guardi ai prossimi vent’anni, non alla prossima scadenza elettorale. Il futuro del Mezzogiorno non si costruisce inseguendo finanziamenti, ma creando le condizioni per generare stabilmente valore“.

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Per Carta, la provincia di Siracusa rappresenta un territorio emblematico di questa sfida. “Siracusa possiede un patrimonio economico e identitario straordinario: il polo industriale ed energetico, il sistema portuale, le eccellenze agroalimentari, il turismo, l’archeologia, la biodiversità e i borghi. Eppure, queste risorse non possono continuare a vivere come economie parallele. Occorre una strategia integrata, capace di connettere costa ed entroterra, produzione e conoscenza, infrastrutture, formazione e comunità. Non dobbiamo scegliere tra industria e ambiente, tra sviluppo e identità. Dobbiamo costruire un’economia in cui la sostenibilità sia un fattore di competitività, la cultura generi impresa e la transizione industriale garantisca lavoro, innovazione e salute”.

“Come Presidente della IV Commissione dell’ARS considero prioritario rafforzare una programmazione territoriale che investa su mobilità, portualità, risorse idriche, rigenerazione ambientale e infrastrutture strategiche, favorendo una cooperazione stabile tra Regione, enti locali, imprese e mondo della ricerca. La politica deve avere il coraggio di superare la logica dell’emergenza e delle rivendicazioni frammentate. La provincia di Siracusa non deve limitarsi a difendere ciò che possiede: deve saper immaginare ciò che può diventare”.

“L’identità senza innovazione diventa nostalgia. La sostenibilità senza lavoro rimane retorica. La crescita senza coesione produce nuove disuguaglianze. La nostra ambizione deve essere una Sicilia nella quale partire sia una scelta di libertà e restare non rappresenti più una rinuncia. Perché il vero indicatore dello sviluppo non è soltanto la ricchezza che produciamo, ma il futuro che siamo capaci di restituire alle nostre comunità“.