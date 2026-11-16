Rari Nantes Siracusa nona al Trofeo di San Martino: due ori e un bronzo

Due ori, un bronzo e una squadra che lascia subito il segno. La A.S.D. Libertas Rari Nantes Siracusa apre la stagione agonistica al Trofeo di San Martino di Paternò con il nono posto fra 17 società, senza il contributo delle staffette.
Sofia Castorina, Esordiente A2, conquista i 200 farfalla in 2’48”6, una prova che richiede tecnica, resistenza e carattere. Aggiunge il bronzo nei 100 farfalla e due quarti posti nello stile libero. Tommaso Pappalardo firma l’altro oro nei 100 farfalla in 1’26”7, completando il risultato con il sesto posto nei 50 farfalla.
Con loro, Sofia Mastrantonio, Anna Castorina, Tecla Bennardo e Giovanni Fontana danno volto e forza a un gruppo che cresce insieme.
Dietro ogni bracciata, la cura dei tecnici Giovanni Castorina e Maria Carmela Luciano, la dedizione della responsabile Giusy Gallitto, il sostegno dei presidenti Roberto Di Mauro e Giuseppe Di Mauro e delle famiglie.
È qui che il risultato sportivo diventa valore per la città: ragazzi che imparano a credere in sé, affrontare la fatica e riconoscersi in una squadra. Le medaglie brillano sul podio. La fiducia conquistata resta, anche fuori dall’acqua.