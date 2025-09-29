Rari Nantes under 17, buone indicazioni al termine dell’amichevole contro la Marcozzi

Prima uscita stagionale per i giovani under 17 calcio a 5 della Rari Nantes di mister Pennuto. Ospiti della società Marcozzi i rarinantini si sono distinti nel campo del porto di Siracusa. Partita giocata a ritmi alti nonostante si sia trattato di un allenamento congiunto. Al di là del risultato molto largo, l’obiettivo era superare l’esame del campo dopo un mese di allenamento e preparazione.

“Sono abbastanza soddisfatto per quanto visto durante l’amichevole con gli amici della Marcozzi – le parole di Mister Davide Pennuto -, ho visto delle buone trame di gioco ad intermittenza e una già discreta tenuta fisica da parte dei miei ragazzi. C’è voglia, entusiasmo e con il tempo che ci rimane cercheremo di migliorare le cose dove ancora sbagliamo. Chiudo ringraziando la società Marcozzi tutta per la sportività e ospitalità, non avevo dubbi in merito, e gli auguro le migliori fortune per il loro campionato“.