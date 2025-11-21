Razionalizzazione spazi scolastici a Siracusa, Burti: “La scuola non sia terreno di scontro, prima gli studenti”

In un momento delicato, segnato da notizie che hanno generato tensioni e incertezze tra le famiglie e gli studenti siracusani, il consigliere provinciale Cosimo Burti interviene con un messaggio di vicinanza e responsabilità, dopo il ritiro – da lui stesso proposto – dell’atto di indirizzo che prevedeva di dare mandato al presidente di intervenire sulla razionalizzazione degli spazi scolastici degli istituti superiori: “Quando la politica rischia di invadere gli spazi della scuola, seminando dubbi e disagi, è nostro dovere fermarci e ascoltare. Le scuole non devono diventare il campo di battaglia di visioni contrastanti, ma restare luoghi sacri di crescita, speranza e futuro.”

Burti, nel prendere posizione per la sospensione del provvedimento, ha voluto rivolgersi direttamente a studenti, genitori e docenti, rassicurandoli sull’impegno a garantire stabilità e serenità per la prosecuzione dell’attività scolastica in corso, soprattutto in una fase delicata di approccio al futuro quale le attività di orientamento scolastico. “La scuola è il tempio dell’anima che si forma, non può essere turbata da logiche amministrative fredde o da conflitti politici che non le appartengono. La decisione di ritirare il punto – sottolinea – nasce dalla consapevolezza che il benessere degli studenti viene prima di ogni altra valutazione tecnica o politica.”

“Alle famiglie e ai ragazzi dico: non abbiate paura. – conclude – Continuate a studiare, a costruire il vostro futuro, perché chi ha responsabilità istituzionali ha anche il dovere morale di proteggere il vostro diritto allo studio e il futuro che verrà.”