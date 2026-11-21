Attualità · Segugio.it

Assicurare l’auto in provincia di Siracusa costa meno che nel resto della Sicilia. Secondo l’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, a settembre 2026 il premio medio dell’Rc auto nel Siracusano è di 492,27 euro, praticamente invariato rispetto a un anno fa (-0,2%). È circa 44 euro in meno della media siciliana, che è di 536,26 euro, ma è comunque un po’ sopra la media italiana, ferma a 487,44 euro.

La Sicilia provincia per provincia

In Sicilia l’Rc auto costa in media quasi 49 euro in più che nel resto d’Italia. Ecco i prezzi medi di settembre 2026 provincia per provincia, con la variazione rispetto a settembre 2025:

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-Catania: 583,84 euro (+4,8%), la provincia più cara dell’isola;

-Ragusa: 563,59 euro (+10,6%);

-Messina: 549,18 euro (+2,9%);

-Palermo: 541,66 euro (+1,6%);

-Caltanissetta: 533,07 euro (-0,4%);

-Siracusa: 492,27 euro (-0,2%);

-Agrigento: 485,24 euro (+11,6%);

-Trapani: 464,95 euro (-2,3%);

-Enna: 443,50 euro (+16,4%), la provincia meno cara, ma anche quella con l’aumento più forte.

Siracusa è quindi una delle sole tre province siciliane in cui i prezzi sono scesi rispetto a un anno fa, insieme a Trapani e Caltanissetta.

In Italia prezzi stabili

A livello nazionale, a settembre il premio medio lordo è di 487,44 euro, contro i 486,53 di un anno fa: appena 91 centesimi in più, lo 0,2%. Un segnale di cambiamento per il mercato dell’Rc auto, con prezzi praticamente fermi.

L’Italia resta più cara dell’Europa

Nel confronto con l’Europa, però, gli italiani pagano di più. Secondo i dati più recenti dell’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, nel 2024 il premio medio al netto delle tasse in Italia era di circa 320 euro. In Germania era di 275 euro, in Spagna di 197 e in Francia di 194. Gli italiani pagavano quindi il 44,1% in più rispetto alla media di questi tre Paesi (222 euro). Il divario si riduce se si considera anche il Regno Unito, dove l’assicurazione costa molto di più (450 euro): in quel caso gli italiani pagano il 14,7% in più, cioè 41 euro.

La differenza dipende soprattutto dal costo elevato delle riparazioni e dai diversi sistemi di risarcimento in caso di lesioni o morte. Dal 2012 il divario con i quattro principali Paesi europei si è ridotto molto, passando da circa 192 euro a 41. Negli ultimi due anni, però, la riduzione è dovuta soprattutto all’aumento dei prezzi nel Regno Unito, cresciuti del 45% tra il 2023 e il 2024. Senza il Regno Unito, il divario con Spagna, Francia e Germania nel 2024 è salito a 98 euro, il valore più alto degli ultimi quattro anni.

“Se da un lato la differenza di costo dell’Rc auto tra Italia ed Europa torna a crescere, dall’altro è giusto ricordare che i consumatori italiani possono scegliere liberamente quali garanzie aggiuntive inserire nella polizza, valutando costi e benefici in base alle proprie necessità – commenta Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it – Negli altri Paesi è più comune vendere pacchetti che includono, oltre all’Rc, anche altre garanzie, e il consumatore ha meno possibilità di scelta”.