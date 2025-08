RC auto, in provincia di Siracusa -3,3% negli ultimi sei mesi

Brutte notizie per gli automobilisti siciliani; secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it* ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto nella regione sono cresciuti del 2,3% su base semestrale salendo a 651,00 euro. L’aumento risulta in controtendenza rispetto all’andamento nazionale dove è stato registrato un calo del 3,2%.

Analizzando i dati su base provinciale emerge che ad aprile 2025 i premi sono aumentati nella maggior parte delle province siciliane, seppur con importanti differenze tra un’area e alcune eccezioni.





L’incremento semestrale più consistente è stato rilevato in provincia di Palermo, dove il premio medio è salito del 3,6%. Al secondo posto si posiziona la provincia di Enna, dove le quotazioni sono aumentate del 3,1%, seguita da Catania, provincia in cui è stato rilevato un incremento del 2,3%, e Ragusa (+2,2%).

Non tutte le province siciliane, come detto, hanno registrato un aumento dei premi medi: guardando la classifica nel senso inverso troviamo la provincia di Siracusa, dove nel semestre le quotazioni sono diminuite del 3,3%, seguita da Caltanissetta (-1,4%) e Agrigento, dove i premi sono calati lievemente (-0,5%); rimasti stabili, invece, a Messina.

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, Catania è l’area siciliana in cui l’RC auto costa di più; ad aprile 2025 per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia occorrevano in media 685,18 euro.

Al secondo posto si trova Caltanissetta, dove il premio medio rilevato è stato pari a 683,38 euro, seguita, a breve distanza, dalle province di Palermo, con 675,88 euro, Ragusa (674,35 euro) e Messina (662,70 euro).

Le aree dove, invece, i premi medi sono risultati più contenuti sono quelle di Enna (477,33 euro), Agrigento (559,21 euro) e Siracusa (562,97 euro).