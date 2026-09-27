RC auto: in Sicilia -1,6% nell’anno. Siracusa scende sotto i 600 euro, cara Catania

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Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia ad agosto 2026 è stato pari a 656,92 euro, in calo – secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it – dell’1,6% su base annua. Nonostante la diminuzione, la regione risulta essere la quinta area d’Italia in cui l’RC auto costa di più.

“Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. – Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi”

I trend provinciali

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Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia siciliana più cara è Ragusa, con un premio medio che, in aumento del 5,2%, è stato pari a 717,60 euro. Al secondo posto si trova Catania, che, registrando un rincaro delle tariffe RC auto del 5,9%, presenta un premio medio di 713,27 euro; segue Caltanissetta con 685,27 euro, in calo del 6,8%.

Continuando a scorrere la classifica regionale si posizionano Palermo (678,29 euro, -5,4%), Messina (660,83 euro, -5,8%), Trapani (566,52 euro, -2,6%), Agrigento (565,76 euro, stabile rispetto ad un anno fa) e Siracusa (561,97 euro, -5,9%).

Enna, con una tariffa RC auto pari a 486,04 euro (+2,7%), è risultata essere l’area siciliana dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.