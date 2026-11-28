Cultura · VIOLENZA Di genere

Si è svolto ieri sera, in un’atmosfera raccolta e suggestiva, un intenso reading letterario dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento, ideato, organizzato e coordinato dall’Associazione “Aregoladarte progetti e ricerca” ha rappresentato un prezioso momento di condivisione artistica e civile, capace di coinvolgere e commuovere profondamente il pubblico presente.

La serata ha visto la partecipazione attiva di numerosi poeti, narratori e scrittori provenienti dal siracusano, dal catanese e dal modicano. Attraverso un mosaico di letture variegate e sentite, gli autori hanno dato voce alle diverse sfaccettature della realtà quotidiana legata alla condizione femminile, offrendo al pubblico spunti di profonda riflessione su un tema cruciale che richiede attenzione, ascolto e impegno costante non solo nelle giornate simboliche, ma durante tutto l’arco dell’anno.

Ad arricchire ulteriormente l’iniziativa sono intervenuti due ospiti d’eccezione: l’attrice e regista dell’associazione Arianna Vinci e il poeta internazionale Johnny Souto Rodriguez, il cui intervento ha regalato alla platea uno dei momenti più intensi e toccanti dell’intera serata. Un plauso speciale è andato anche a tutti gli interpreti che, con grande sensibilità e bravura, hanno saputo dare corpo ed emozione ai testi proposti.

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Particolare soddisfazione è stata espressa dalla presidente dell’Associazione “Aregoladarte progetti e ricerca”, Elena Savatta, che ha ringraziato sentitamente tutti gli autori, gli ospiti, gli interpreti e i partecipanti per aver reso possibile una serata così autentica e partecipata, confermando il ruolo dell’arte e della parola come strumenti fondamentali di sensibilizzazione e crescita collettiva.